Как изменились ставки по вкладам после заседания ЦБ 21 марта

25 марта банк также снизил ставки по продукту «ВТБ-Вклад». Теперь доходность по размещению средств на срок один год снижена на 1 п.п. и составит 20% годовых (с учетом надбавки для новых клиентов и уже действующих вкладчиков, размещающих новые средства).