Как изменились ставки по вкладам после заседания ЦБ 21 марта

Промсвязьбанк
С 28 марта Промсвязьбанк запустил новый вклад «Стабильный доход» и одновременно пересмотрел процентные ставки по ряду своих депозитных продуктов. Эти изменения уже отражены в обновленных тарифах на сайте банка.
Вклад «Стабильный доход»
Новый вклад «Стабильный доход» доступен всем клиентам Промсвязьбанка без каких-либо дополнительных требований. Ставки по вкладу достаточно привлекательные:
- на срок 6 месяцев — 20% годовых;
- на год — 18% годовых;
- на 1,5 года — 17% годовых;
- на 2 года — 16% годовых.
Вклад не предусматривает возможности пополнения и частичного снятия средств. Выплата процентов осуществляется ежемесячно, а начисленные суммы перечисляются на счет клиента в банке. Минимальная сумма для размещения средств — 100 тысяч.
Вклад «Мой доход»
Банк также скорректировал условия по популярному депозиту «Мой доход». Теперь ставки снижены на 0,7−2,5 процентного пункта по всем срокам, и в зависимости от условий они варьируются от 16% до 20,5% годовых.
Максимальная ставка по этому продукту — 21,5% годовых, но она доступна только пенсионерам, которые получают пенсию на счет в ПСБ. Для таких клиентов добавляется надбавка в размере 1 процентного пункта.
Для других категорий вкладчиков максимальная доходность чуть ниже:
- владельцы пакетов услуг Orange Premium Club и Orange Premium Club+ могут рассчитывать на 20,7% годовых;
- зарплатные клиенты — на 20,6% годовых.
Для открытия вклада минимальная сумма — 10 тысяч при размещении средств через банкомат, а при оформлении через другие доступные каналы — 100 тысяч. Проценты начисляются в конце срока размещения.
Новые условия по депозиту «Сильная ставка»
Еще один вклад Промсвязьбанка — «Сильная ставка» — также претерпел изменения. Ставки по этому продукту снижены на 0,7−1,5 процентного пункта. Теперь они составляют:
- 20,8% годовых на 3 месяца;
- 21% годовых на 6 месяцев;
- 19,5% годовых на год;
- 17,5% годовых на 1,5 года;
- 16,5% годовых на 2 года.
Максимальная ставка 21% годовых предлагается при размещении средств на 6 месяцев с учетом 1 процентного пункта надбавки, которая действует при вложении новых денег. Это разница между суммой денег клиента на момент открытия депозита и его максимальным остатком за последние три месяца.
Минимальная сумма размещения по этому продукту составляет 100 тысяч, а проценты по вкладу выплачиваются в конце срока.
ВТБ
Корректировки по вкладу «Новое время»
С 26 марта ВТБ снизил ставки по полугодовому вкладу «Новое время». Максимальная доходность с капитализацией процентов теперь составляет 18,31% годовых (снижение на 0,3 п.п.). Без учета капитализации ставка равна 17,65% годовых.
Минимальная сумма размещения по вкладу — 1 тысяча при открытии онлайн или 30 тысяч в офисах банка. Пополнение, частичное снятие и возможность продления не предусмотрены.
Новые условия по продукту «ВТБ-Вклад»
25 марта банк также снизил ставки по продукту «ВТБ-Вклад». Теперь доходность по размещению средств на срок один год снижена на 1 п.п. и составит 20% годовых (с учетом надбавки для новых клиентов и уже действующих вкладчиков, размещающих новые средства).
Базовая ставка без надбавок — 17,4% годовых. Однако наличие зарплатного или пенсионного счета в ВТБ повышает ставку до 17,9%.
Максимальная доходность депозита осталась без изменений и составляет 21% годовых. Чтобы получить такую ставку, нужно размещать новые средства банка на срок 6 месяцев. Как и ранее, проценты клиент получит в конце срока вклада.
Минимальная сумма размещения — 10 тысяч при открытии вклада онлайн или 50 тысяч в отделении.
Т-Банк
С 2 апреля Т-Банк пересмотрит ставки по накопительному счету. Максимальная ставка будет снижена с 15% до 14% годовых.
Владельцы подписки с подключенным сервисом Pro получат доходность 15% годовых (ранее ставка составляла 16%). Для клиентов с услугами Premium и Private ставка снижена с 17% до 16% годовых.
Проценты рассчитываются ежедневно и выплачиваются ежемесячно. При выводе средств уже начисленные проценты не аннулируются.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».