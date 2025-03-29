Юрист объяснила, как правильно выделить детям долю в квартире

«У родителей всегда есть право подарить долю в квартире своим детям — они наверняка это оценят. Однако родители или другие родственники делают такие подарки все же не часто: гораздо чаще возникает вопрос об обязанности выделения доли в общей квартире. Такая обязанность возникает, например, при приватизации жилья: если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние дети, то они должны быть включены в число собственников. Или при покупке квартиры после продажи старого жилья, где была доля ребенка — в этом случае и в новой недвижимости нужно выделить ему долю. В некоторых случаях при разводе суд может удовлетворить требования как одного из родителей, так и прокурора, и принять решение, по результатам исполнения которого доля в квартире будет выделена ребенку. Также долю нужно выделять при получении государственных жилищных субсидий и средств материнского капитала», — объяснила она.