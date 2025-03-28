Юрист объяснил, в каком случае россиянам могут не выплатить зарплату

Эксперт назвал три основные причины, из-за которых сотрудники могут остаться без заработанных денег.
«Выплачивать заработную плату — обязанность работодателя, он не может от нее отказаться, какие бы обстоятельства не произошли. Даже в том случае, когда человека увольняют по статье за какой-то проступок — за фактически отработанное время ему должны выплатить заработную плату. Однако риски не получить то, что вы заработали, все же есть. Всего их три», — подчеркнул Гусятников.
Первой причиной юрист назвал использование серых или черных схем оплаты труда. Работодатель обязан выплачивать лишь ту сумму, которая зафиксирована в трудовом договоре. Все устные договоренности не имеют юридической силы, что делает невозможным их защиту в правовом поле.
«Поэтому крайне неразумно в 2025 году соглашаться на зарплату “в конверте”», — заявил юрист.
Гусятников добавил, что такая практика становится все менее популярной — потенциальные риски, связанные с отказом работодателя выплачивать обещанные неофициальные суммы, отпугивают сотрудников и заставляют их искать более надежные варианты.
Второй риск связан с путаницей между основным заработком и дополнительными выплатами — премиями, бонусами и другими поощрениями.
«Премии и другие выплаты являются обязательными только в том случае, если их размер и периодичность прописаны в трудовом договоре», — подчеркнул Гусятников.
Если такой пункт отсутствует в документах, рассчитывать на регулярное получение бонусов не стоит. Во многих компаниях премии зависят от годовых финансовых результатов, и их выплата остается на усмотрение работодателя.
Эксперт также обратил внимание, что часто работодатели вводят сотрудников в заблуждение, озвучивая общую сумму заработка без четкого разделения на фиксированную зарплату и премиальные выплаты. В результате работник может ожидать полную сумму, тогда как в трудовом договоре прописан только основной оклад, а премии не являются гарантированными, подчеркнул он.
Третья причина отказа в выплатах связана с системой штрафов, которая нередко прописывается в трудовых договорах, добавил юрист. Такие санкции могут быть применены за нарушения дисциплины — например, опоздания, покидание рабочего места или невыполнение трудовых обязанностей.
Помимо этого, штрафы могут быть связаны с нарушением материальной ответственности. «В случае, если у сотрудника есть штрафы, работодатель имеет право вычитать их из зарплаты, то есть он может не выплатить ее на совершенно законных основаниях», — резюмировал Гусятников.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».