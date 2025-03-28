Юрист объяснил, в каком случае россиянам могут не выплатить зарплату

«Выплачивать заработную плату — обязанность работодателя, он не может от нее отказаться, какие бы обстоятельства не произошли. Даже в том случае, когда человека увольняют по статье за какой-то проступок — за фактически отработанное время ему должны выплатить заработную плату. Однако риски не получить то, что вы заработали, все же есть. Всего их три», — подчеркнул Гусятников.