Рост финансовой грамотности россиян стал максимальным в 2024 году

«Российский индекс финансовой грамотности (РИФГ) в 2024 году вырос до 55 баллов из 100 возможных и достиг своего максимума за время измерений. Его рост произошел за счет увеличения значений субиндексов, отражающих знания, установки и элементы финансово грамотного поведения россиян», — сказано в сообщении на сайте ЦБ.
Отмечается, что доля респондентов с высоким и выше среднего уровнем финансовой грамотности выросла до 43% против 34% в 2017 году. Доля тех, чей уровень можно определить как средний, снизилась с 32% до 26%. При этом согласно опросу, доля людей с уровнем ниже среднего сократилась незначительно, с 34% до 32%.
В исследовании также отмечается, что уровень финансовой грамотности различается в зависимости от возраста, уровня образования и доходов и даже типа поселения.
«Так, выше РИФГ среди молодых людей до 30 лет (61 балл), образованных (61 балл в группе с высшим образованием), более обеспеченных (64 балла среди людей с доходом от 70 тыс. рублей), жителей Москвы, мегаполисов и крупных городов (57−58 баллов). Ниже всего этот показатель у возрастных респондентов (49 баллов в группе старше 60 лет), малообразованных (50 баллов) и малообеспеченных (в группе с доходом до 15 тыс. рублей — 49 баллов)», — сказано в публикации.
При этом, люди старше 60 лет в целом хуже разбираются в финансовых вопросах, реже пользуются финансовыми услугами, ставят перед собой какие-либо цели и рефлексируют по поводу денежных тем.
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