Рост финансовой грамотности россиян стал максимальным в 2024 году

«Так, выше РИФГ среди молодых людей до 30 лет (61 балл), образованных (61 балл в группе с высшим образованием), более обеспеченных (64 балла среди людей с доходом от 70 тыс. рублей), жителей Москвы, мегаполисов и крупных городов (57−58 баллов). Ниже всего этот показатель у возрастных респондентов (49 баллов в группе старше 60 лет), малообразованных (50 баллов) и малообеспеченных (в группе с доходом до 15 тыс. рублей — 49 баллов)», — сказано в публикации.