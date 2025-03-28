Путин: экономика РФ стабильна, хотя денег всегда не хватает

МУРМАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии, хотя денег всегда не хватает. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск».
«У нас в целом на сегодняшний день, слава Богу, экономика, финансы государственные находятся в удовлетворительном состоянии. Все стабильно в сфере государственных финансов, в сфере экономики», — сказал президент. «Но всегда денег не хватает. Нет, такого я не помню за все годы своей работы, чтобы кто-то говорил из тех, кто руководит финансами, экономикой, что не знаем, куда деньги девать. Такого не бывает», — добавил Путин.
Глава государства напомнил о том, что в эпоху высоких цен на нефть финансовые власти страны откладывали средства в резервы. «Но в целом даже тогда, когда мы откладывали в резервы, все равно их не хватало. Поясню: если не откладывать в резервы, тогда наступают макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция. Все равно надо что-то откладывать, а из того, что осталось, строить программы, связанные с расходной частью бюджета», — поделился российский лидер секретами финансовой грамотности.
Он привел данные, согласно которым рост экономики страны составил 4,1%.