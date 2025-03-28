Путин: экономика РФ стабильна, хотя денег всегда не хватает

Глава государства напомнил о том, что в эпоху высоких цен на нефть финансовые власти страны откладывали средства в резервы. «Но в целом даже тогда, когда мы откладывали в резервы, все равно их не хватало. Поясню: если не откладывать в резервы, тогда наступают макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция. Все равно надо что-то откладывать, а из того, что осталось, строить программы, связанные с расходной частью бюджета», — поделился российский лидер секретами финансовой грамотности.