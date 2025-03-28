Припасы кончились. США играют с ценой нефти, чтобы обрушить еще одну страну

США грозят санкциями покупателям нефти из Венесуэлы и Ирана, что, по мнению экспертов, обернется неожиданной выгодой для России. Aif.ru разобрался, сколько мы можем дополнительно заработать и кто управляет мировыми ценами на нефть.
«На Китай приходится до 85% нефтяного экспорта Венесуэлы, — говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Поэтому угрозы США ударят, в первую очередь, именно по КНР, страна лишится источника дешевой нефти. Это может привести к сокращению добычи в Венесуэле, а также к уменьшению конкуренции среди поставщиков на китайском рынке, что выгодно России, до 90% нашего экспорта нефти приходится на Индию и Китай».
Нежданный профит
Любая страна, покупающая нефть в Венесуэле, со 2 апреля получит от Вашингтона торговые пошлины на свои товары в размере 25%, гласит очередной указ президента США Дональда Трампа. Сейчас в списке покупателей, кроме Китая, присутствуют сами США, Куба, Индия, и даже в небольших объемах Евросоюз. Очевидно, что полностью нефтяной экспорт Венесуэлы не остановится, но тот же Китай не будет рисковать, и прекратит закупки сырья у Каракаса.
Параллельно Америка усиливает нажим на еще одну нефтеносную страну — Иран, причем под ударом опять оказался Китай. Минфин США 20 марта ввел санкции против китайского НПЗ, 8 танкеров и 13 компаний за транспортировку и переработку иранской нефти. При этом именно КНР является крупнейшим покупателем иранской нефти.
Американцам не удастся полностью «убрать» нефть из Венесуэлы и Ирана с мирового рынка, да и такой цели, скорее всего, не ставится, полагает Юшков.
«США поступили хитро, — отметил эксперт. — Они действительно пригрозили пошлинами всем странам — покупателям венесуэльской нефти, но сами импортировать ее не перестанут, компании Chevron была выдана соответствующая лицензия».
Иран, десятилетиями находящийся под санкциями, давно приспособился обходить запреты, и также продолжит экспортировать «черное золото», для маскировки переваливая в море где-нибудь в районе Малайзии свою нефть с одного танкера на другой и доставляя уже «очищенный» груз китайским покупателям.
Санкционная и пошлинная дубинки Вашингтона, занесенные над Каракасом и Тегераном, но метящие в Пекин, оказались неожиданно выгодны Москве. Экспортировать больше нефти у нас не получится, но продавать ее мы будем дороже.
«После действий Америки скидки на российскую нефть могут сократиться на три-пять долларов за баррель, — предполагает Юшков. — Правда, этот эффект мы увидим не сразу, а через два-три месяца».
Учитывая масштаб российского нефтяного экспорта (230−240 млн тонн в год), дополнительные доход нашей страны может составить до 8 млрд долл. в год, это более 670 млрд рублей. Большая часть прибавки уйдет, согласно бюджетному правилу, в Фонд национального благосостояния (ФНБ), но неожиданный нефтегазовый довесок очень поможет Минфину сократить бюджетный дефицит, составивший в январе-феврале 2,7 трлн руб., что, в свою очередь, облегчит выполнение расходных статей, в том числе и социальных — выплаты пенсий, пособий, стипендий.
Мнимый помощник
Глядя на действия США, у неискушенного наблюдателя может сложиться впечатление, что в Вашингтоне взяли повышенные обязательства по ликвидации дефицита в бюджете России. Причем взгляд в прошлое такое впечатление только усиливает — со времен распада СССР американцы сделали очень много для поддержания высоких цен на нефть. США активно вмешивались в вечно тлеющий конфликт на нефтеносном Ближнем Востоке, вели военные действия в Ираке и Ливии, вводили санкции против Венесуэлы и Ирана. Все перечисленное, конечно, подталкивало нефтяные котировки вверх, но это лишь видимая часть айсберга, «под водой» остаются скрытые от посторонних и гораздо более эффективные инструменты контроля нефтяных цен.
«США являются, с одной стороны, крупнейшим производителем нефти в мире, и им нужны высокие цены на нефть, с другой стороны, они же крупнейшие потребители, заинтересованные в максимально дешевой нефти, — напоминает независимый эксперт Леонид Крутаков. — Поэтому при ценообразовании на нефть они выдерживают очень тонкий баланс, держат котировки в достаточно узком коридоре, для чего задействуют весь свой инструментарий — биржевой рынок “бумажной” нефти, ставки ФРС, курс доллара».
Когда говорят про цены на нефть в мире, подразумевают биржевые котировки фьючерсов. Это не бочки с нефтью, а ценные бумаги, обязательства, которые надо будет исполнить в будущем. Их оборот давно превышает объем рынка реальной нефти как товара. Теперь именно фьючерсы, торгуемые на биржах, и определяют, сколько стоит бочка «черного золота», и американцы цепко держат бразды правления на этом рынке.
«Если бы не эти механизмы, то нефтяные котировки находились бы сейчас на гораздо более высоких уровнях, примерно 110−120 долл. за баррель, — считает эксперт. — Показательным был 2014 год, когда американцы “отпустили” товарные рынки, и цены на нефть скакнули до 140 долл. за баррель. Но регулируя ключевую ставку ФРС, используя раздутый рынок производных ценных бумаг на нефть и курс доллара, США быстро загнали котировки в нужный им диапазон, при котором выдерживается баланс интересов между американскими производителями нефти и американскими же потребителями».
И не друг, и не враг
Пока нефтяные интересы США совпадают с российскими, и мы пользуемся плодами сравнительно приемлемых для нас мировых цен. Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году составили 11,131 трлн руб., что на 26,2% больше, чем в 2023 году.
Но в Вашингтоне руководствуются исключительно собственными национальными интересами, и если им потребуется, то обложат нас санкциями еще более жесткими, чем уже введены. Потолок цен на российскую нефть, запрет на взаиморасчеты, страхование — далеко не полный перечень ограничений. В результате, например, в далекой Панаме, популярной для регистрации морских судов юрисдикции, заявили о исключении из реестра и аннулировании сертификатов у 70 танкеров, попавших в американский «черный» список.
Кроме того, нельзя исключать, что в какой-то момент в Вашингтоне могут решить, что им нужна дешевая нефть.
«К этому уже призывали новые власти США, — напоминает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Им хотелось бы увидеть 50 долл. за баррель. Хотя в последнее время в Вашингтоне стали осознавать, что такая дешевая нефть ударит по их собственной энергетической отрасли».
Загнать котировки на еле отличимый от нуля уровень в 10−20 долл. за баррель, как это было перед развалом СССР, уже никому не удастся — слишком велики сейчас инвестиции в разработку месторождений, строительство перерабатывающей и транспортной инфраструктуры, никто не захочет терять миллиарды и уж тем более вкладывать новые деньги.
«Сейчас цены на нефть не могут рухнуть до экстремально низких значений, — успокаивает Фролов. — Как это было, например, в конце 1980-х годов прошлого века, когда они опускались до 10−13 долл. за баррель. Если котировки станут ниже себестоимости нефти, то компании попросту остановят добычу, мир останется без топлива. Поэтому на практике снижение цен даже до 50 долл. за баррель маловероятно».
Но если маловероятный сценарий неожиданно для всех воплотится в жизнь, и по какой-то причине нефтяной рынок потерпит крах, то Россия и к такому варианту готова. Будет больно, но далеко не смертельно.
«При резком сокращении нефтегазовых доходов нам придется “проедать” ликвидную часть фонда национального благосостояния (ФНБ), — говорит Юшков. — Ее хватит, чтобы покрыть бюджетный дефицит до конца 2025 года. Кроме того, у России совсем небольшой по сравнению с ВВП госдолг, и, чтобы пережить трудные времена, мы вполне можем позволить себе брать новые займы. Поэтому экстремально низкие цены на нефть мы переживем».