Припасы кончились. США играют с ценой нефти, чтобы обрушить еще одну страну

Глядя на действия США, у неискушенного наблюдателя может сложиться впечатление, что в Вашингтоне взяли повышенные обязательства по ликвидации дефицита в бюджете России. Причем взгляд в прошлое такое впечатление только усиливает — со времен распада СССР американцы сделали очень много для поддержания высоких цен на нефть. США активно вмешивались в вечно тлеющий конфликт на нефтеносном Ближнем Востоке, вели военные действия в Ираке и Ливии, вводили санкции против Венесуэлы и Ирана. Все перечисленное, конечно, подталкивало нефтяные котировки вверх, но это лишь видимая часть айсберга, «под водой» остаются скрытые от посторонних и гораздо более эффективные инструменты контроля нефтяных цен.