Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» исключили бумаги «Русагро» из топ-10 акций

Эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» добавили в топ-10 акций обыкновенные бумаги «Ростелекома» (RTKM) в ожидании возврата компании к выплате дивидендов в нормативные сроки и объявления рекомендаций уже в мае. «Публикация новой стратегии развития и потенциальные IPO дочерних компаний — дополнительные драйверы. Кроме того, стоимость собственного капитала “Ростелекома” очень чувствительна к процентным ставкам, так что их снижение может стать позитивным катализатором», — рассказал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.