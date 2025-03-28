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Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» исключили бумаги «Русагро» из топ-10 акций

В обновленную подборку самых перспективных бумаг от брокера «ВТБ Мои Инвестиции» вошли акции крупного телекоммуникационного холдинга.

Источник: ВТБ

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» обновили подборку самых перспективных акций на российском фондовом рынке. В топ-10 вошли акции телекоммуникационной компании «Ростелеком», а бумаги российского сельскохозяйственного и продовольственного холдинга «Русагро» покинули подборку самых перспективных акций России.

Эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» добавили в топ-10 акций обыкновенные бумаги «Ростелекома» (RTKM) в ожидании возврата компании к выплате дивидендов в нормативные сроки и объявления рекомендаций уже в мае. «Публикация новой стратегии развития и потенциальные IPO дочерних компаний — дополнительные драйверы. Кроме того, стоимость собственного капитала “Ростелекома” очень чувствительна к процентным ставкам, так что их снижение может стать позитивным катализатором», — рассказал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

При этом эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» исключили из подборки акции агрохолдинга «Русагро» (RAGR). «Убираем акции из подборки на фоне неопределенности и возросшей волатильности. Считаем, что в краткосрочном периоде влияние фундаментальных факторов на динамику акций может быть ограниченным», — пояснил Станислав Клещев.

Акции агрохолдинга «Русагро» упали почти на 27% за два дня (26 и 27 марта) после новостей о задержании и затем аресте основателя «Русагро», бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Суд 27 марта отправил Мошковича под арест на два месяца — до 25 мая. Сама компания «Русагро» заверила, что деятельность холдинга продолжается в штатном режиме.

В предыдущем обновлении топ-10 акций российского фондового рынка эксперты исключили из подборки перспективных акций бумаги «Газпрома» (GAZP) после их роста с начала года примерно на 28%. Аналитики отметили, что дальнейшее движение котировок в значительной степени будет зависеть от реальных объемов поставок за рубеж.

В подборку тогда были добавлены акции агрохолдинга «Русагро» в ожидании улучшения финансовых показателей компании благодаря подъему цен на подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные продукты вкупе с приобретением активов, а также в ожидании возобновления выплаты дивидендов после завершения редомициляции компании в Россию.

Топ-10 акций российского фондового рынка с учетом последнего обновления:

X5 (X5);

ЛУКОЙЛ (LKOH);

«Норникель» (GMKN);

«Полюс» (PLZL);

«Ростелеком» (RTKM);

«Русал» (RUAL);

Сбербанк (SBER);

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP);

«Т-Технологии» (Т);

«Яндекс» (YDEX).

Эксперты брокера обновляют топ-10 акций ежемесячно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний.