Wildberries & Russ учредила новую микрокредитную компанию по выдаче потребкредитов

Wildberries — один из ведущих российских маркетплейсов. Количество заказов на площадке превышает 20 млн в сутки, в России открыто около 60 тыс. пунктов выдачи заказов Wildberries в 12 тыс. населенных пунктов. В середине июня 2024 года маркетплейс и оператор наружной рекламы группы Russ приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы.