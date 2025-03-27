Wildberries & Russ учредила новую микрокредитную компанию по выдаче потребкредитов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ учредила новую структуру — ООО «Микрокредитная компания “Платежные технологии”, следует из данных ЕГРЮЛ.
Эта компания была создана 26 марта, ее учредитель — РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ). Основной вид деятельности «Платежных технологий» — деятельность по предоставлению потребительского кредита.
Объединенная компания также владеет другой микрокредитной организацией — «ВБ Финанс», которая была создана в конце 2023 года. Основной вид ее деятельности — микрофинансовая деятельность. Главе Wildberries & Russ Татьяне Ким также принадлежит 100% в «Вайлдберриз банк».
Wildberries — один из ведущих российских маркетплейсов. Количество заказов на площадке превышает 20 млн в сутки, в России открыто около 60 тыс. пунктов выдачи заказов Wildberries в 12 тыс. населенных пунктов. В середине июня 2024 года маркетплейс и оператор наружной рекламы группы Russ приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы.