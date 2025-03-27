Нефть и газ. Американские нефтяники ушли в пессимизм

Фьючерсы на нефть марки Brent вчера достигли целевого уровня роста. Ближний фьючерс BRNK2025 дорос до отметки в $74,2, после чего перешел к коррекции. Срок действия этого контракта истекает 31 марта. Следующий фьючерс торгуется на $0,6 ниже. Это нормально, так как фьючерсная кривая в нефти имеет бэквордационную структуру.
Более закономерным теперь видится откат цены — поддержкой может выступить линия пробитого нисходящего сопротивления. Однако за несколько дней до экспирации возможны любые сюрпризы и повышенная волатильность в целом.
Если говорить о фундаментальных факторах, то поддержку черному золоту на этой неделе оказали вторичные пошлины Трампа, которые он грозится ввести против тех стран, которые продолжат покупать венесуэльскую нефть. Китайские и индийские покупатели пока приостановили закупку венесуэльской нефти, однако этот шаг может оказаться временным. В любом случае, речь идет о порядка 500−600 тыс. б/с — это объем, выпадение которого может поддержать нефтяные цены на примерно достигнутом уровне, но этого недостаточно, чтобы толкнуть цену Brent куда-то в район $80.
Также позитивом выступили вчерашние данные EIA о существенном недельном сокращении запасов нефти в США. Цифры подтвердили ранее опубликованную статистику API. Сокращение запасов связано с выходом американских НПЗ из периода планового техобслуживания и рост переработки — через два месяца стартует летний автомобильный сезон.
Более серьезным триггером к росту нефтяных цен может выступить политика США в отношении Ирана — американские власти усилили санкционное давление на экспорт иранской нефти, а также приступили к более активному использованию вторичных санкций. Однако не все игроки рынка верят в то, что США, действительно, намерены убрать с рынка иранские баррели. Ведущие нефтетрейдеры настроены по-медвежьи и считают, что стремление Трампа к более низким ценам на нефть в конечном итоге возьмет верх над другими целями.
Представители американского нефтегазового сектора, опрошенные ФРБ Далласа, также настроены пессимистично. Им не нравится неопределенность, вызванная тарифной политикой Трампа, — она может привести к росту издержек производства. В то время как присутствуют опасения по поводу будущей динамики нефтяных цен. «Бури, детка, бури», по мнению некоторых представителей сектора, — это не что иное, как миф и популистский лозунг. «Чтобы стимулировать новую буровую активность, цены на нефть должны находиться в диапазоне $75−80 за баррель», — заявил один из респондентов.
В среднем представители сектора ожидают, что цена WTI к концу 2025 г. составит $68, к 2027 г. — $74, а к 2030 г. — $82. Цены на природный газ составят $3,78/MMBtu, к 2027 г.— $4,30, а через пять лет — $4,83.
Фьючерсы на природный газ лишились одного из своих трендов. До следующего тренда еще далеко. Индикатор профиля объема также указывает на зону притяжения в районе следующего тренда. Временную поддержку котировки могут найти в районе $3,550— $3,596.
Отскоки к нисходящим линиям возможны по мере достижения RSI часового графика зоны перепроданности.
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