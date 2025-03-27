Нефть и газ. Американские нефтяники ушли в пессимизм

Если говорить о фундаментальных факторах, то поддержку черному золоту на этой неделе оказали вторичные пошлины Трампа, которые он грозится ввести против тех стран, которые продолжат покупать венесуэльскую нефть. Китайские и индийские покупатели пока приостановили закупку венесуэльской нефти, однако этот шаг может оказаться временным. В любом случае, речь идет о порядка 500−600 тыс. б/с — это объем, выпадение которого может поддержать нефтяные цены на примерно достигнутом уровне, но этого недостаточно, чтобы толкнуть цену Brent куда-то в район $80.