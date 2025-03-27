Компании назвали востребованные меры поддержки проектов техсуверенитета

Отмечается, что ведомством была проанализирована результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки (кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программы «Проекты развития» и «Комплектующие изделия») по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ в 2023 году и в выбранном периоде 2024 года.
Так, для определения уровня востребованности предприятиями мер государственной поддержки по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ по инициативе Счетной палаты было проведено в апреле-августе прошлого года анкетирование предприятий — членов общественных бизнес-организаций (Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Фонд содействия инновациям, «Опора России» и «Деловая Россия») на предмет оценки компаниями реализуемых в текущем периоде мер господдержки. Анкеты были направлены 712 компаниям, ответы были получены от 117 предприятий.
«Итоги анкетирования показали, что самыми востребованными мерами являются программа “Проекты развития”, займы институтов и иные льготные кредиты — данные меры отметили от 34,2 до 40,5% предприятий. В то же время от 5,1 до 12,7% предприятий реализуют программу “Комплектующие изделия”, промышленную ипотеку, ИНВ (инвестиционный налоговый вычет — ред.), корпоративную программу повышения конкурентоспособности и КИП (кластерная инвестиционная платформа — ред.)», — отмечается в документе.
«Установлено положительное влияние программ “Проекты развития” и “Комплектующие изделия” на рост показателей инвестиционной и экономической активности предприятий, использующих эти инструменты», — отметил аудитор Дмитрий Зайцев, его слова приводятся в материалах к отчету.
Промышленной ипотекой пользуются 11,4% компаний, корпоративной программой повышения конкурентоспособности (КППК) — 7,6%. Кредит с пониженной ставкой в рамках таксономии и поручительства ВЭБ.РФ наименее востребованы у бизнеса, говорится в отчете Счетпалаты, — эту меру отметило менее 3% компаний.