Дневной обзор финансовых рынков от 27 марта

В четверг, 27 марта, на мировых фондовых площадках преобладают умеренно негативные настроения на опасениях дальнейшей эскалации торговых войн после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов в размере 25% на все импортируемые в страну автомобили и некоторые автокомпоненты. Сообщается, что тарифы вступят в силу со 2 апреля, то есть одновременно с «зеркальными» импортными пошлинами на зарубежные товары. При этом в руководстве ЕС уже выразили сожаление в связи с действиями администрации Штатов и пообещали ответные меры для защиты европейских автопроизводителей. Тем временем глава ФРБ Сант-Луиса Альберто Мусалем заявил о том, что влияние тарифов Трампа на инфляцию в США, скорее всего, будет носить длительный и устойчивый характер, что противоречит недавним словам главы ФРС Джерома Пауэлла о вероятном «временном» эффекте от них в базовом сценарии. В связи с этим, по мнению Мусалема, удержание ключевой ставки Федрезервом на текущем уровне выглядит оправданным, при этом он не исключил, что, возможно, придется прибегнуть даже к более ограничительной монетарной политике.
Основные фондовые индексы США в среду снизились на 0,3−2%, сегодня фьючерсы на них торгуются в слабом минусе. На биржах Азии не наблюдается единой динамики, при этом растут рынки материкового Китая и Гонконга — по-видимому, надежды инвесторов на улучшение перспектив экономики Поднебесной благодаря масштабным государственным стимулам пока перевешивают опасения по поводу негативного эффекта от торговых войн. С заметного снижения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать данных по еженедельным заявкам на пособие по безработице в США и окончательную оценку роста американской экономики в IV квартале.
По состоянию на 12:00 мск индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,36%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 просел на 0,89%. Китайский CSI 300 повысился на 0,33%, гонконгский Hang Seng — на 0,45%. Фьючерс на S&P 500 уменьшился на 0,07%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 2 б.п. до 4,37%. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,19% до $73,7 за баррель.
На торгах в США в среду капитализация владельца сети магазинов видеоигр и потребительской электроники GameStop подскочила на 11,7% после того, как компания отчиталась о росте чистой прибыли в IV финквартале более чем в 2 раза и заявила о планах инвестирования в биткойн свободных денежных средств. Стоимость акций дисконтного ритейлера Dollar Tree поднялась на 3,1% в связи с тем, что его скорректированная чистая прибыль в IV финквартале превзошла ожидания, и компания также объявила о продаже сети Family Dollar инвесткомпаниям Brigade и Macellum за $1 млрд. Между тем цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», просела на 1%.
На торгах в Гонконге акции оператора газопроводов ENN Energy подскочили в цене на 10,9% на новости о том, что «дочка» ENN Natural Gas хочет выкупить остаток ENN Energy с оценкой компании в $11,6 млрд. Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись бумаги сети ресторанов Haidilao International (+6%), биотехнологической компании WuXi Biologics (+5,9%), банка BOC Hong Kong (+5,8%), производителя молочных продуктов China Mengniu Dairy (+5,6%).
В Европе акции второй по величине на континенте сети магазинов одежды Hennes & Mauritz подешевели на 1,1% в связи с тем, что компания в I финквартале с окончанием 28 февраля сократила чистую прибыль более чем вдвое в годовом выражении.
Российские фондовые индикаторы заметно снижаются в четверг, продолжая негативную динамику предыдущих дней. Давление на рынок оказывают отсутствие какого-то большого прогресса в деле урегулирования украинского конфликта и возможного ослабления антироссийских санкций, а также ситуация с «Русагро». Кроме того, вышедшие накануне данные Росстата указали на некоторое ускорение инфляции в стране, что не позволяет рассчитывать на разворот монетарной политики в стане в ближайшие месяцы. В связи с этим участники торгов по-прежнему предпочитают придерживаться осторожного подхода и пока воздерживаются от выкупа просадки. Внешний фон для российского рынка сегодня не самый благоприятный. На зарубежных фондовых площадках преобладают пессимистичные настроения на опасениях по поводу эскалации торговых войн, а цены на нефть корректируются вниз после заметного повышения до этого.
Среди лидеров снижения к середине дня вновь оказались акции «Русагро», подешевевшие еще на 3,6% на сообщениях о задержании основателя и главы компании Владимира Мошковича по обвинению в хищениях. Кроме того, слабее широкого рынка смотрелись бумаги АФК «Система» (-4,2%), «Полюса» (-2,7%), ВК (-2,5%) Группы ПИК (-2,5%), НЛМК (-2,2%), «Северстали» (-2,1%). В умеренном плюсе между тем торговались акции «Сургутнефтегаза» (ао +0,5%, ап +0,2%) и «Ростелекома» (ао +0,3%).
Второй по величине российский банк ВТБ отчитался о росте чистой прибыли по МСФО в январе-феврале на 26,4% (г/г) до 77,5 млрд руб., при рентабельности капитала на уровне 17,8%. Это было во многом обусловлено существенным ростом чистого комиссионного дохода, а также крупным доходом от операций с финансовыми инструментами. При этом руководство ВТБ сохранило прогнозы по чистой прибыли и кредитованию на весь 2025 г. Акции банка уменьшились в цене на 0,1%.
Инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» сообщил об увеличении чистой прибыли по итогам 2024 г. на 18,1% до 22,9 млрд руб. При этом общий доход от операционной и финансовой деятельности поднялся на 24% до 43,3 млрд руб., активы выросли на 13% до 359 млрд руб., капитал — на 25,6% до 101,4 млрд руб. Стоимость акций «ЭсЭфАй» тем не менее понизилась на 1,5%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекса МосБиржи реализовалась фигура «вымпел», что позволяет рассчитывать на продолжение роста выходом в район локального максимума от конца февраля.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 сумел закрепиться выше уровня 5670 пунктов. Ожидаем продолжения подъема к ранее пробитой нижней границе среднесрочного восходящего канала, в район 5850 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 протестировал на предмет пробития нижнюю границу восходящего канала, а также 50-дневную скользящую среднюю. Если пробой этих линий подтвердится, целью дальнейшего снижения станет поддержка 529 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от уровня сопротивления 4000 пунктов и опустился ниже линии локального восходящего тренда. Если индекс также пробьет 50-дневную скользящую среднюю, проходящую вблизи 3900 пунктов, перед ним откроется пространство для дальнейшего снижения до поддержки 3700 пунктов.
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