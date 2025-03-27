Дневной обзор финансовых рынков от 27 марта

В четверг, 27 марта, на мировых фондовых площадках преобладают умеренно негативные настроения на опасениях дальнейшей эскалации торговых войн после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов в размере 25% на все импортируемые в страну автомобили и некоторые автокомпоненты. Сообщается, что тарифы вступят в силу со 2 апреля, то есть одновременно с «зеркальными» импортными пошлинами на зарубежные товары. При этом в руководстве ЕС уже выразили сожаление в связи с действиями администрации Штатов и пообещали ответные меры для защиты европейских автопроизводителей. Тем временем глава ФРБ Сант-Луиса Альберто Мусалем заявил о том, что влияние тарифов Трампа на инфляцию в США, скорее всего, будет носить длительный и устойчивый характер, что противоречит недавним словам главы ФРС Джерома Пауэлла о вероятном «временном» эффекте от них в базовом сценарии. В связи с этим, по мнению Мусалема, удержание ключевой ставки Федрезервом на текущем уровне выглядит оправданным, при этом он не исключил, что, возможно, придется прибегнуть даже к более ограничительной монетарной политике.