Банк России озвучил инфляционные ожидания домохозяйств

Банк России опубликовал результаты шестого этапа Всероссийского обследования, посвященного анализу финансового поведения российских домохозяйств за последние годы. Исследование позволило выявить важные тенденции, отражающие динамику их экономической активности.
Согласно представленным данным, домохозяйства, обладающие более высоким уровнем финансовой грамотности, демонстрируют заметно более низкие инфляционные ожидания. Такие семьи склонны сберегать свободные средства, вместо того чтобы направлять их на потребление, и чаще дают оптимистичную оценку своим материальным перспективам.
Одним из ключевых факторов, влияющих на формирование инфляционных ожиданий у респондентов, остаётся информация о росте денежной массы.
В ЦБ особо подчеркнули, что существует прямая связь между уровнем финансовой грамотности граждан и их инфляционными ожиданиями: чем выше осведомленность домохозяйств в вопросах управления финансами, тем более умеренными оказываются их оценки перспектив инфляции.
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