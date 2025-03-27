Банк России озвучил инфляционные ожидания домохозяйств

В ЦБ особо подчеркнули, что существует прямая связь между уровнем финансовой грамотности граждан и их инфляционными ожиданиями: чем выше осведомленность домохозяйств в вопросах управления финансами, тем более умеренными оказываются их оценки перспектив инфляции.