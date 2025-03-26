Впервые за месяц доллар укрепился. Что это значит

На прошлой неделе ФРС оставила ставку на уровне 4,5%. Несмотря на достаточно «голубиное» выступление Джерома Пауэлла, с апреля ФРС практически сворачивает количественное ужесточение. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции на 2025 г. и понизил прогноз роста ВВП. С учетом ситуации с пошлинами во II квартале прогнозы могут стать еще более консервативными. На пресс-конференции Пауэлл отметил, что некоторые компоненты инфляции выросли, но пока непонятно, насколько устойчиво это ускорение. Прогноз ставки пока оставлен без изменений. Рынки продолжают закладывать два снижения до конца года, хотя доходности коротких облигаций не изменились.