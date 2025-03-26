Впервые за месяц доллар укрепился. Что это значит

На неделе доллар подорожал к основным валютам впервые после почти месяца ослабления. ФРС оставила ставку без изменений и повысила прогноз по инфляции на этот год. Рынки продолжают закладываться на дальнейшее снижение ставки.
Однако этим планам может помешать дальнейшее ускорение инфляции, если оно окажется устойчивым. Пока же ФРС фактически свернула программу количественного ужесточения. Это должно привести к некоторому повышению доступности доллара, несмотря на сохранение ставки.
На международных рынках по-прежнему наблюдалась относительная стабильность. Неделя заседаний центральных банков прошла без существенных сюрпризов.
Главное
- США: доллар подорожал на фоне опасений ФРС по поводу ускорения инфляции
- Канада: «луни» игнорирует инфляцию вместе с ЦБ
- Китай: техническое снижение юаня
- Япония: ожидания повышения ставки не оправдались
- Россия: рубль сохраняет силу
В деталях
Доллар США (индекс DXY): подорожал на фоне опасений ФРС по поводу ускорения инфляции.
Доллар за неделю укрепился на 1,2% к основным валютам и на 1,5% к евро. После ослабления на протяжении предыдущих нескольких недель началось возвратное движение. S&P 500 за неделю прибавил 2,8%, добравшись с 5600 до 5770 пунктов.
На прошлой неделе ФРС оставила ставку на уровне 4,5%. Несмотря на достаточно «голубиное» выступление Джерома Пауэлла, с апреля ФРС практически сворачивает количественное ужесточение. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции на 2025 г. и понизил прогноз роста ВВП. С учетом ситуации с пошлинами во II квартале прогнозы могут стать еще более консервативными. На пресс-конференции Пауэлл отметил, что некоторые компоненты инфляции выросли, но пока непонятно, насколько устойчиво это ускорение. Прогноз ставки пока оставлен без изменений. Рынки продолжают закладывать два снижения до конца года, хотя доходности коротких облигаций не изменились.
Мы по-прежнему полагаем, что в перспективе года высокая ставка ФРС будет способствовать поддержанию сравнительно крепкого курса доллара. С макроэкономической точки зрения США существенно стабильнее основных валютных конкурентов — еврозоны и Японии, однако геополитические и торговые новости могут приводить к повышенной волатильности. Если политически мотивированный отток капитала из США станет трендом, возможна существенная девальвация доллара.
Канадский доллар (USD/CAD): игнорирует инфляцию вместе с ЦБ.
Курс канадского доллара за неделю почти не изменился: «луни» подорожал на 0,2% к доллару США.
Инфляция за февраль на прошлой неделе вышла крайне высокой: за месяц цены выросли на 1,1%. Индекс цен производителей также значительно повысился —на 0,4% в месячном сопоставлении и на 4,9% в годовом. Основной вклад в повышение внесли производители сырья (нефти, металлов), однако удорожание топлива и химикатов скажется и на потребительских товарах.
Высокая текущая инфляция должна предполагать более высокие ставки ЦБ. Однако регулятор продолжает ставку снижать, чтобы смягчить финансовые условия перед вводом пошлин.
Юань (USD/CNY): техническое снижение.
Курс юаня к доллару США на неделе незначительно снизился — на 0,5%, вернувшись к уровню начала марта.
Банк Китая оставил базовые процентные ставки по кредитам (LPR) без изменений — 3,1% по годовым кредитам и 3,6% по пятилетним. Недавно были приняты экономические цели на год, которые предполагают дальнейшее стимулирование экономики. Обычно ставки снижают через месяц-три после принятия высокоуровневых решений, когда определены конкретные планы по увеличению финансирования.
Текущие колебания курса в целом остаются случайными. Юань вероятно будет стабильным до тех пор, пока торговые конфликты обходят его стороной и еще не начали существенно влиять на глобальную экономику.
Йена (USD/JPY): Ожидания повышения ставки не оправдались.
За неделю йена ослабла на 0,9% к доллару США и вернулась на уровень начала месяца.
Ожидания, что Банк Японии повысит ставку в краткосрочной перспективе, не оправдались. Регулятор оставил ставку на уровне 0,5%. Месячная инфляция в феврале снизилась на 0,1%, годовая составила 3,7%. В январе заказы в промышленности сократились на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем — самое сильное снижение с 2023 г. Общий уровень промышленного производства снизился на 1,1% в месячном сопоставлении. На деловой активности уже сказывается повышение ставки.
Если замедление инфляции не закрепится, дальнейшее повышение ставки возможно в мае или июне, если оперативные данные по экономической активности не покажут признаков существенного замедления.
Продолжаем ожидать укрепления йены в краткосрочной перспективе.
Рубль (USD/RUB): российская нацвалюта сохраняет силу.
На прошлой неделе рубль торговался вблизи нижней границы коридора 85−90 ₽/$, за исключением двух дней, когда объявили о выходе ряда недружественных резидентов из российских активов. В эти дни курс опускался до 81,5 ₽/$.
В преддверии налогового периода допускаем укрепление рубля свыше 85 ₽/$ на фоне выплаты налога на дополнительный доход от добычи (НДД) за прошлый год.
Рынок продолжает чувствовать повышенное предложение валюты при слабом спросе. Ожидаем, что в течение 4−6 недель, когда налоговые выплаты завершатся, предложение валюты сократится, из-за снижения экспортных цен упадет валютная выручка и спрос на валюту со стороны импортеров и выезжающего за рубеж населения начнет восставляться.
Важные даты
- США: 26 марта — заказы товаров длительного пользования (февраль)
- США: 28 марта — инфляция PCE (февраль)
- Канада: 28 марта — оперативная оценка ВВП (январь-февраль)
- Китай: 27 марта — прибыли промышленных компаний (февраль)
- Япония: 31 марта — розничные продажи, промышленное производство (февраль).
- Япония: 1 апреля — уровень безработицы (февраль)
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