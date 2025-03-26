В РФ почти 160 тыс. многодетных семей получили выплату на погашение ипотеки в 2024 году

Стратегия разрабатывалась при активном участии парламентариев и в ней были учтены, в частности, предложения и замечания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Они касались повышения комфортности корпоративной среды для молодых женщин с небольшим рабочим стажем, создания комфортных условий для семей в малых городах и сельской местности (в том числе приоритета для многодетных в доступе к услугам и инфраструктуре), а также поддержки местных производителей услуг и товаров для детей.