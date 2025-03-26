В РФ почти 160 тыс. многодетных семей получили выплату на погашение ипотеки в 2024 году

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Почти 160 тыс. российских семей в 2024 году воспользовались дополнительной выплатой в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка или последующих детей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
«Особое внимание уделяем многодетным [семьям]. По поручению главы государства установлен единый статус таких семей — по всей стране. Ряд преференций предусмотрен на федеральном уровне, например повышенный налоговый вычет. Или субсидия в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Ею в прошлом году воспользовались почти 160 тыс. семей», — сказал он.
Действие выплаты продлено до конца 2030 года, напомнил премьер-министр. «Есть также региональные льготы. Главное, что системная работа для помощи родителям идет на всех уровнях. И она обязательно будет продолжена так же, как и сейчас — с учетом обратной связи от граждан», — уточнил Мишустин.
Правительство 15 марта утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в РФ до 2036 года. Документ предполагает совершенствование помощи родителям, в том числе будущим, включая улучшение жилищных условий, повышение качества и доступности медпомощи.
Стратегия разрабатывалась при активном участии парламентариев и в ней были учтены, в частности, предложения и замечания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Они касались повышения комфортности корпоративной среды для молодых женщин с небольшим рабочим стажем, создания комфортных условий для семей в малых городах и сельской местности (в том числе приоритета для многодетных в доступе к услугам и инфраструктуре), а также поддержки местных производителей услуг и товаров для детей.