Стало известно, как изменятся цены на квартиры с 1 апреля

Представитель регулятора также сообщил, что значения МПЛ будут определять исходя из ситуации в экономике и, в частности, на ипотечном рынке и у девелоперов. Он отметил, что МПЛ не только улучшают структуру кредитного портфеля, но и сдерживают рост закредитованности россиян. Введение МПЛ в ипотеке позволит снизить надбавки там, где сейчас они находятся на запретительном уровне, что высвободит ресурсы банков и они смогут даже увеличить выдачу ипотеки, добавил представитель ЦБ.