Работа всех сервисов СБП восстановлена

Аналогичный сбой в работе СБП случился в июне 2024 года. Тогда из-за нападения хакеров на Национальную систему платежных карт (НСПК) в течение нескольких часов часть платежей по картам в интернете и переводов через СБП не проходила или удавалась не с первого раза.