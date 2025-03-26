Почему падает доллар. Влияние политики Трампа и оценка фундаментальных причин

Геополитика и оптимизм на финансовых рынках. Сюда можно включить и переговоры в ОАЭ по Украине, и телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. Импорт товаров в Россию в феврале оказался ниже $25 миллиардов, что меньше показателей января на 11%. При этом экспорт товаров из России в другие страны вырос до $34,6 миллиардов, прибавив к январю почти 7%.