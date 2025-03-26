Почему падает доллар. Влияние политики Трампа и оценка фундаментальных причин

Доллар США, который выступает главной мировой резервной валютой, в 2025 году значительно потерял свои позиции на валютном рынке. В феврале уровень падения к рублю составил свыше 10%, в марте тенденция продолжилась.
На фоне укрепления рубля по отношению к доллару США значительно улучшились и другие российские финансовые показатели: Индекс Мосбиржи по данным на укрепился выше отметки 3 200 пунктов, что значительно лучше, чем в конце 2024 года.
Что влияет на курс доллара
На курс американской валюты влияет сразу несколько факторов. А именно:
1) уровень развития национальной экономической системы,
2) зависимость экономики США от других мировых резервных валют,
3) цены на нефть,
4) политические события как внутри США, так и мировые,
5) уровень готовности инвесторов вкладывать в активы, номинированные в американской валюте.
Почему сейчас падает доллар: основные причины
На динамику доллара влияет текущая экономическая и политическая ситуация в США.
Политические причины. Смена команды в Белом доме
Как рассказала Финансам Mail эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева, на фоне смены американского правительства происходят перемены как во внутренней среде, так и внешней, которые воспринимаются участниками рынка по-разному, но в большей степени пока негативно.
С 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп во второй наз прошел инаугурацию на пост президента США, Белый дом успел несколько раз ввести пошлины на ряд товаров из Канады, Мексики, Китая и других. В ответ власти этих стран вводили свои тарифы и пошлины на экспорт из США.
Экономические причины. Уровень госдолга США
Помимо этого, отмечают аналитики, на курс американской валюты влияет уровень госдолга страны. Последние сорок лет практически каждый год госдолг США растет и обновляет все новые и новые исторические максимумы.
Госдолг США в данный момент превышает $36,5 трлн. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году может превысить $50 трлн. Этот экономический параметр также волнует президента США.
Сразу после инаугурации власти страны приступили к масштабной проверке расходов госбюджета. По заявлениям предпринимателя Илона Маска, возглавляющего ведомство по повышению эффективности работы правительства США, он рассчитывает сократить госрасходы Вашингтона на $2 трлн.
Позднее в марте американский некоммерческий аналитический Центр двухпартийной политики заявил, что США в середине июля могут столкнуться с нехваткой денег для оплаты счетов, если не будет повышен лимит государственного долга.
Стоимость нефти на мировых рынках
Еще одна зависимость доллара — от цен на энергоносители, в том числе — нефть.
Между мировыми ценами на нефть и валютным курсом рубля к доллару существует обратная зависимость: когда один показатель растет, то второй снижается. При удорожании нефть — снижается курс доллара (как следствие, укрепляется рубль).. Если нефть дешевеет — доллар к рублю, наоборот, укрепляется.
Баланс спроса и предложения на валюту
Также падение стоимости доллара было вызвано сезонным балансом спроса и предложения. традиционно в начале года рубль укрепляется к доллару, а в конце года — снижается. Это происходит в том числе за счет изменений в спросе на валюту.
К сезону отпусков, который начинается с майских праздников и длится до конца сентября, курс доллара укрепляется, а рубля — снижается. Это связано с покупкой иностранной валюты перед заграничными поездками.
Влияние падения доллара на экономику и цены в России
Когда доллар укрепляется к рублю, то цены на все виды товаров и услуг, где есть так называемая «импортная составляющая», растут. Например, при выращивании овощей на поле могут использоваться импортные семена или техника.
Когда укрепляется российская валюта, мы ожидаем, что цены начнут снижаться. В частности, автоэксперты рассказали, что ждут снижения стоимости новых китайских автомобилей на 5%.
Однако не все цены перешли к снижению: Росстат в своих еженедельных отчетах о изменениях цен и инфляции за неделю зафиксировал снижение инфляции, но не по всем товарам и услугам.
Что делать инвесторам в условиях падающего доллара
На те же факторы, которые подействовали положительно на курс рубля, отреагировали и рынки акций и облигаций. Инвесторы также следят за развитием геополитической ситуации и возможности снятий или ослаблений санкций против России.
Старший управляющий директор по проекту Финуслуги Игорь Алутин в свою очередь напомнил, что на рынке вкладов наблюдается плавное снижение процентов в предложениях банков. Динамика наблюдается с декабря 2024 года, когда ЦБ перестал повышать ставку и она «зависла» на отметке 21%.
Михаил Васильев отмечает, что помимо снижения процентов по вкладам будут снижаться и условия доходности по облигациям.
«С точки зрения инвестора, на этот год мы считаем разумным держать диверсифицированный портфель, который будет устойчив к разным развитиям событий в геополитике и внутренней монетарной политике», — отметил Михаил Васильев.
Прогнозы курса доллара на 2025 год
Дать точный прогноз для курсов валют на длительный — больше месяца — период — задача практически невыполнимая. Факторы, которые могут изменить условия для торгов, сложно спрогнозировать. Отдельную сложность представляют «черные лебеди» (труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия для финансового сектора и экономики).
Однако часть факторов, которые будут влиять на курс доллара, перечислить можно:
динамика цен на нефть и другие энергоносители,
геополитическая ситуация.
состояние торгового баланса России также влияет на курс рубля к доллару,
ежедневная продажа юаней из резервов в рамках бюджетного правила,
высокие процентные ставки в экономике, которые находятся в прямой зависимости от курса рубля.
«По статистике прошлых лет апрель является одним из наиболее благоприятных для рубля месяцев в году. В апреле ещё сохраняется сезонно низкий спрос на валюту», — отмечает Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.
В этом апреле динамика курса рубля, вероятно, будет в основном определяться ходом переговоров России и США и геополитической ситуацией. В апреле возможны дальнейшие сильные колебания курса рубля, предупреждает Васильев.
«Мы полагаем, что в апреле рубль будет торговаться в диапазоне 10,6−11,6 за юань, 77−84 за доллар, 85−92 за евро», — отмечает эксперт.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», связывает укрепление нацвалюты с процессом затухания ценового давления в экономике.
«Курсы инвалют на минимумах марта падали до уровней лета 2023 г. Конечно, есть и спекулятивный перегиб, и доллар способен вернуться выше 85, а юань быть по 12, но в общем рубль крепок, и это надо признать тем, кто постоянно ставит на девальвацию. К лету доллар может подняться к 90. Фактор грядущего монетарного послабления вскоре прекратит поддерживать курс рубля, как это было при жесткой ДКП», — добавил он.
Главное о том, почему падает доллар
Итак, аналитики выделяют две главные причины падения курса доллара к рублю.
Геополитика и оптимизм на финансовых рынках. Сюда можно включить и переговоры в ОАЭ по Украине, и телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. Импорт товаров в Россию в феврале оказался ниже $25 миллиардов, что меньше показателей января на 11%. При этом экспорт товаров из России в другие страны вырос до $34,6 миллиардов, прибавив к январю почти 7%.