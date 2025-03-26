Реакция рынков на пошлины Трампа: обзор от зарубежных СМИ

По данным агентства, азиатско-тихоокеанский индекс MSCI прервал трехдневное снижение, увеличившись на 0,3%. Индекс Hang Seng Tech, в который входят крупные китайские компании, вырос на 1,6% в среду после того, как накануне упал почти до коррекции. Аналитики Morgan Stanley повысили целевые показатели индекса на конец 2025 года для китайских акций. Аналогичным образом, Goldman Sachs ожидает более фундаментального роста.
В то время как рынки позитивно отреагировали на недавние комментарии Трампа о более целенаправленном подходе к «взаимным» тарифам, о которых он должен объявить 2 апреля, экономические данные по США, опубликованные во вторник, усилили опасения инвесторов по поводу роста крупнейшей в мире экономики, передает Bloomberg.
Американская медь подорожала до рекордно высокого уровня, поскольку трейдеры оценили возможность введения высоких импортных пошлин. Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы были стабильными, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла. Доллар практически не изменился.