Реакция рынков на пошлины Трампа: обзор от зарубежных СМИ

По данным агентства, азиатско-тихоокеанский индекс MSCI прервал трехдневное снижение, увеличившись на 0,3%. Индекс Hang Seng Tech, в который входят крупные китайские компании, вырос на 1,6% в среду после того, как накануне упал почти до коррекции. Аналитики Morgan Stanley повысили целевые показатели индекса на конец 2025 года для китайских акций. Аналогичным образом, Goldman Sachs ожидает более фундаментального роста.