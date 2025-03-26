Нефть и газ. Что наговорил Торнквист

— Торнквист сохраняет медвежий взгляд на перспективы нефтяных цен. При этом он признает, что бычьим фактором выступает ужесточение санкций США против Ирана. Однако это противоречит ранее заявленной цели Трампа по снижению нефтяных цен: «Если он скажет, что мы собираемся убить экспорт, я гарантирую вам, что через неделю вы увидите более $80 за баррель. Но он не хочет видеть $80. Я думаю, он хочет видеть $60» — пояснил Торнквист.