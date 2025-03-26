Нефть и газ. Что наговорил Торнквист

Фьючерсы на нефть марки Brent два дня назад пробили нисходящее сопротивление, которое тянулось с середины января, что сохраняет потенциал движения к следующей технической цели на уровне $74,1−74,2 за баррель.
Ближний фьючерс торгуется в районе $73,3 — его срок жизни истекает 31 марта. Следующий контракт торгуется на $0,6 дешевле. Приближение дня экспирации выступает, скорее, давящим фактором.
Поддержку ценам оказывает политика США в отношении иранской и венесуэльской нефти. Также позитивом вчера выступили данные API о существенном недельном сокращении запасов нефти в США.
В СМИ не утихают разговоры о возможном снятии санкций с России в связи с возможным урегулированием российско-украинского конфликта. Хотя физические потоки российского экспорта санкциями нарушены не были, поэтому их снятие мало повлияет на общий баланс спроса и предложения.
Новостной фон.
∙ Гендир Gunvor Group — это одни из крупнейших мировых нефтетрейдеров —Турбьёрн Торнквист дал интервью, из которого можно почерпнуть много полезной информации:
— Торнквист признал ошибку компании, совершенную прошлым летом, — тогда Gunvor оказалась слишком оптимистичной и, на удивление рынка, внезапно подняла цены на сорта нефти Северного моря, составляющие базу Dated Brent.
— Торнквист сохраняет медвежий взгляд на перспективы нефтяных цен. При этом он признает, что бычьим фактором выступает ужесточение санкций США против Ирана. Однако это противоречит ранее заявленной цели Трампа по снижению нефтяных цен: «Если он скажет, что мы собираемся убить экспорт, я гарантирую вам, что через неделю вы увидите более $80 за баррель. Но он не хочет видеть $80. Я думаю, он хочет видеть $60» — пояснил Торнквист.
— Также он считает, что цена на газ в США больше не вернется к минимумам прошлого года, а рынок газа в целом будет более волатильным, чем рынок нефти. Gunvor в прошлом приобрела активы по добыче газа.
— Gunvor возобновит торговлю российскими энергоресурсами в случае снятия санкций. При этом Россия может не захотеть возвращения к довоенной модели взаимодействия, когда она подписывала долгосрочные контракты с нефтетрейдерами. С 2022 года страна приложила большие усилия для создания собственной системы торговли.
∙ Снятие санкций с российского энергетического сектора будет медленным и неравномерным — так считают ключевые нефтетрейдеры Vitol, Mercuria, Trafigura и Gunvor.
∙ Поставки венесуэльской нефти в Китай приостановились после приказа Трампа о вторичных пошлинах — китайские трейдеры и НПЗ оценивают ситуацию. При этом некоторые источники Reuters полагают, что в конечном итоге потоки венесуэльской нефти сохранятся. Официальные власти Китая выступили против последнего решения Трампа.
∙ Согласно данным API, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,6 млн баррелей. Официальная статистика EIA поступит сегодня вечером.
∙ Морской экспорт российской нефти достиг пятимесячного максимума. Возникавшие ранее трудности, связанные с январскими санкциями США, продолжают уменьшаться. Появился также новый пункт назначения — Сирия. При этом валовая стоимость экспорта, по подсчетам Bloomberg, за неделю снизилась на 13% до $1,27 млрд.
∙ Трейдеры скупают опционы колл на нефть, ожидая резкого роста цена из-за давления Трампа на Иран и Венесуэлу. В понедельник было продано около 231 тыс. контрактов — максимум с 10 января. Обычно такие новости выступают предвестником завершения волны роста.
Фьючерсы на природный газ на какое-то время опустились ниже своей краткосрочной поддержки на $3,861, однако затем котировки отыграли это падение. Сейчас цена находится под одним из нисходящих сопротивлений.
Глобально котировки опустились ниже одного из своих трендов, а до следующего тренда остается довольно большое пространство.
Завтра ожидается экспирация ближнего контракта.
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