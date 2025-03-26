Как хакеры будут атаковать государства в будущем: мнение эксперта по кибербезопасности

В условиях ограниченности и дефицита природных ресурсов, защита продовольственных запасов и запасов питьевой воды через годы может стать вопросом национальной безопасности, отметил Константин Горбунов.
Кибератаки смогут быть нацелены на системы управления сельскохозяйственными процессами, что может привести к гибели урожая или загрязнению продовольствия. «Угрозы также могут быть направлены на системы фильтрации и очистки воды», — прогнозирует специалист.
По его мнению, эти опасения не безосновательны: уже сейчас заметно участились хакерские атаки на ведущие промышленные предприятия по всему миру.
Горбунов напомнил о ситуации, когда в 2022 году в результате атаки на агрохаб киберпреступникам удалось получить доступ к промышленному контроллеру и изменить температуру холодильного оборудования. Если бы атаку удалось довести «до конца», то непригодными к употреблению стали почти 40 тысяч тонн замороженной мясной и рыбной продукции.
Разработка технологий защиты критических инфраструктур будет иметь ключевое значение для предотвращения подобного рода угроз, считает специалист. Такие контрмеры, как имитационное моделирование и сценарное планирование, помогут предсказать потенциальные угрозы и разработать эффективные меры противодействия им.
В спецпроект «Будущее» редакции Новостей Mail вошли интервью с экспертами о том, как изменятся технологии, общество, искусство и наука. Среди других тем, помимо хранения данных и кибербезопасности, ответы на вопросы: как будет питаться человечество, какими гаджетами и какой валютой будет пользоваться в будущем.