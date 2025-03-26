Как хакеры будут атаковать государства в будущем: мнение эксперта по кибербезопасности

В спецпроект «Будущее» редакции Новостей Mail вошли интервью с экспертами о том, как изменятся технологии, общество, искусство и наука. Среди других тем, помимо хранения данных и кибербезопасности, ответы на вопросы: как будет питаться человечество, какими гаджетами и какой валютой будет пользоваться в будущем.