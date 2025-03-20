Вода, еда и жилище. За чем будут охотиться кибермошенники в будущем

— Как, на ваш взгляд, будет меняться пространство киберугроз через 5−10−50 лет?
Константин Горбунов: В ближайшие пять лет ожидается увеличение сложности и масштабов кибератак. С развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и средств автоматизации злоумышленники начнут использовать более продвинутые алгоритмы для поиска уязвимостей. Сетевые устройства и интернет вещей станут более распространенными, и каждый новый подключенный объект будет потенциальным вектором атаки.
В течение десяти лет можно ожидать более широкого внедрения квантовых вычислений, что создаст как угрозы, так и новые возможности для защиты. Квантовые компьютеры способны решить многие задачи, которые используются в современных криптографических методах, что сделает их уязвимыми. Однако это также способствует развитию квантово-стойких алгоритмов.
На горизонте 50 лет можно предположить, что киберугрозы выйдут на новый уровень благодаря развитию биотехнологий. Вероятно, появление новых форм интеллектуальной собственности, связанных с биоинженерией, которые станут целью для утечек и краж.
— Как будет меняться чувствительная для людей информация, когда «умнеют даже чайники и утюги» в России и мире? Будем ли мы бояться вскрытия систем умного дома, или перехвата управления автомобилем?
Константин Горбунов: С увеличением количества умных устройств, используемых в быту, и их производителей, вырастает риск утечки данных и несанкционированного доступа к системам управления умным домом.
Конфиденциальная информация, такая, как записи аудио и видео, перечень используемых бытовых приборов и даже личные привычки, может быть перехвачена и использована в злонамеренных целях.
Ровно также хакеры могут попытаться взять под контроль электронику в автомобилях в целях перехвата управления. Такая же угроза с доступом к конфиденциальным данным: записям с камер салона авто, маршрутам передвижения и так далее.
К примеру, на авторынке уже есть модели, в которых отсутствует механическая связь рулевого управления с колесами, что создает определенные возможности для злоумышленников. В связи с активной диджитализацией важны будут стандарты безопасности для подобных устройств и нововведений.
— Как в будущем будет меняться угроза жилищу? Можем ли мы представить, что, например, злоумышленники вскрыли «умный дом» вместе с условными Госуслугами, и одновременно перевели управление домом и оформление квартиры с одного человека на другого?
Константин Горбунов: Незаконное проникновение в квартиры — это явление отнюдь не новое, поэтому с распространением технологий «умного дома», например, входных дверей с электронным замком или биометрией, изменится ключ, с помощью которого нарушители будут пытаться взломать недвижимость, — вместо металлического будет электронный.
Возможность проведения операций по передаче прав собственности дистанционно — это определенно удобный вариант для людей, которые хотят сэкономить свое время. Однако если процесс не проработан тщательным образом с точки зрения информационной безопасности, то подобные возможности открывают «ящик Пандоры» и влекут за собой новые мошеннические схемы.
— Как развитие космической отрасли трансформирует киберугрозы? Например, в космическом туризме, добыче полезных ископаемых на других планетах. Могут ли появиться риски здесь?
Константин Горбунов: С развитием космического туризма и добычи ископаемых на других планетах, киберугрозы также достигнут космического уровня.
Возможно появление таких типов угроз, как атаки на спутниковые системы управления, компрометация управляющих данных космических аппаратов или даже взлом систем жизнеобеспечения космических баз. Сложность таких угроз будет возрастать пропорционально уровню технологической интеграции и автономности космических объектов.
— Во всех антиутопиях основным ресурсом будущего становятся еда и вода. Какие угрозы можно спрогнозировать в этой сфере?
Константин Горбунов: В условиях ограниченности и дефицита природных ресурсов, защита продовольственных запасов и запасов питьевой воды станет вопросом национальной безопасности.
Кибератаки в таком случае могут быть нацелены на системы управления сельскохозяйственными процессами, что может привести к гибели урожая или загрязнению продовольствия. Угрозы также могут быть направлены на системы фильтрации и очистки воды.
Данные опасения не безосновательны, ведь уже сейчас заметно участились хакерские атаки на ведущие промышленные предприятия по всему миру. К примеру, в 2022 году в результате атаки на агрохаб хактивистам удалось получить доступ к промышленному контроллеру и изменить температуру холодильного оборудования. Если бы атаку удалось довести «до конца», то непригодными к употреблению стали почти 40 тысяч тонн замороженной мясной и рыбной продукции.
Разработка технологий защиты критических инфраструктур будет иметь ключевое значение для предотвращения подобного рода угроз. Такие контрмеры, как имитационное моделирование и сценарное планирование, помогут предсказать потенциальные угрозы и разработать эффективные меры противодействия им.