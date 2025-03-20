Вода, еда и жилище. За чем будут охотиться кибермошенники в будущем

Потерять миллионы через пароль от Госуслуг — одна из главных финансовых угроз россиян в последние несколько лет. Хотя еще совсем недавно мы и представить не могли, что посредством НЛП людей будут заставлять оформлять кредиты на огромные суммы и переводить их преступникам. Финансы Mail спросили об угрозах, которые смогут воплотиться в жизнь в следующие годы, с ведущим экспертом по сетевым угрозам, web-разработчиком компании «Код Безопасности» Константином Горбуновым.