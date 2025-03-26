Угроза торговых войн продолжает давить на мировые рынки

Ключевым результатом переговоров в Эр-Рияде стало согласование прекращения огня в Черном море и введение временного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Российская сторона при этом подчеркнула, что «черноморская инициатива» будет реализована после восстановления доступа России к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, а также к портам и платежным системам для расчетов по этим поставкам. Президент США Дональд Трамп вчера подтвердил, что Вашингтон рассмотрит запросы России по снятию санкций. На этом фоне акции «Акрона» (-3,3%) и «ФосАгро» (-1,0%) скорректировались после вчерашнего роста.