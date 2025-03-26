Угроза торговых войн продолжает давить на мировые рынки

В среду, 26 марта, на мировых рынках сохраняются смешанные настроения. Ключевым негативным фактором остается вероятность введения масштабных торговых пошлин США 2 апреля.
Вчерашняя торговая сессия на американском рынке завершилась умеренным ростом ключевых биржевых индикаторов: S&P 500 укрепился на 0,16%, до 5776,65 пункта, Dow Jones Industrial Average прибавил 0,01%, достигнув 41 587,50 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 0,46%, до 18 271,86 пункта.
Риторика президента Трампа относительно введения торговых пошлин в последние дни стала еще более противоречивой. Так, он заявил о планах ввести пошлины на импортируемые в США автомобили, полупроводники и фармацевтическую продукцию, однако допустил, что для некоторых стран будут предусмотрены исключения в рамках готовящихся к введению 2 апреля «зеркальных тарифов». По данным Bloomberg, в ближайшие недели Трамп также может объявить о пошлинах на импорт меди.
Риторика представителей ФРС остается умеренно жесткой. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик вчера заявил, что ожидает лишь одного снижения ключевой ставки в 2025 году, поскольку торговые войны могут препятствовать замедлению инфляции в США. Тем временем член совета управляющих ФРС Адриана Куглер на конференции в Вашингтоне поддержала сохранение ставки на текущем уровне в течение некоторого времени. Представители Федрезерва выражают обеспокоенность ростом инфляционных ожиданий, а также возвращением товарной инфляции после ее снижения в прошлом году.
Макроэкономическая статистика США оказалась слабее ожиданий. Индекс потребительского доверия в марте снизился сильнее прогнозов — до 92,9 пункта против 100,1 пункта в феврале, согласно пересмотренным данным Conference Board. Экономисты ожидали показатель на уровне 94 пунктов. В частности, индекс потребительских ожиданий упал до 72,9 пункта — минимального значения за последние 12 лет. Значение ниже 80 пунктов может сигнализировать о риске рецессии в течение года.
На корпоративном фронте акции KB Home обвалились на 5,2% на фоне слабого квартального отчета и снижения менеджментом прогноза по финансовым результатам на 2025 год.
Азиатские рынки показали смешанную динамику: японский Topix вырос на 0,55%, корейский KOSPI — на 1,08%, китайский CSI 300 снизился на 0,33%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,60%.
В Гонконге росли акции производителей электромобилей: Li Auto (+2,7%), XPeng (+1,9%), NIO (+1,5%). Бумаги BYD подорожали на 2,4% — выручка китайского лидера в области электромобилей за 2024 год впервые превысила $100 млрд, обогнав показатели Tesla.
Европейские рынки начали день снижением: индекс STOXX 600 просел на 0,27%.
Сегодня ожидается выступление канцлера казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Как предполагается, она объявит о сокращении расходов на госслужащих и урезании отдельных социальных пособий на фоне роста стоимости государственных заимствований и планов по увеличению оборонных расходов.
Между тем инфляция в Великобритании замедлилась. В феврале рост потребительских цен снизился до 2,8% в годовом выражении с 3% в январе. Аналитики прогнозировали 2,9%. Базовая инфляция также замедлилась — до 3,5% в годовом выражении против 3,7% в январе.
Акции европейских автопроизводителей остаются под давлением: Volkswagen (-0,7%), BMW (-0,4%), Renault (-0,3%).
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,4%, до $72,7 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,32% (+1 б. п.).
На российском рынке наблюдается позитивная динамика на фоне оценки инвесторами итогов переговоров России, США и Украины в Саудовской Аравии. Индекс МосБиржи вырос на 0,34%, достигнув 3175,24 пункта.
Ключевым результатом переговоров в Эр-Рияде стало согласование прекращения огня в Черном море и введение временного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Российская сторона при этом подчеркнула, что «черноморская инициатива» будет реализована после восстановления доступа России к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, а также к портам и платежным системам для расчетов по этим поставкам. Президент США Дональд Трамп вчера подтвердил, что Вашингтон рассмотрит запросы России по снятию санкций. На этом фоне акции «Акрона» (-3,3%) и «ФосАгро» (-1,0%) скорректировались после вчерашнего роста.
Котировки «НоваБев Групп» снизились на 1,7% на фоне публикации финансовой отчетности: компания отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО за 2024 год на 43%, до 4,5 млрд руб.
В то же время капитализация «Ленты» выросла на 2,9%. Ритейлер сообщил о росте выручки в 2024 году на 44%, до 888,3 млрд руб., а также об удвоении EBITDA до 68,1 млрд руб.
Индекс МосБиржи
Российский бенчмарк пытается отскочить от поддержки вблизи 3165 пунктов, а ближайшей целью для роста представляется уровень сопротивления на отметке 3273 пункта.
S&P 500
S&P 500 в ходе роста преодолел 200-дневную скользящую среднюю, что повышает вероятность движения к уровню сопротивления в районе 5880 пунктов.
STOXX 600
Европейский индекс снова столкнулся с сопротивлением на уровне 555 пунктов и перешел к снижению, опустившись ниже поддержки в районе 550 пунктов. Ближайшей точкой для возможного отскока может стать 50-дневная скользящая средняя, которая в данный момент проходит у отметки 545 пунктов.
CSI 300
В ходе коррекции CSI 300 пробил нижнюю границу восходящего канала и в настоящее время консолидируется вблизи 100-дневной скользящей средней. В случае удержания этого уровня возможна повторная попытка роста к 4000 пунктам.
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