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Цены на медь в США достигли рекорда на новостях о пошлинах

Стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex обновили максимум, пишет агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, трейдеры учитывают в ценах введение высоких импортных тарифов на этот важнейший промышленный металл. Сообщения о приостановке поставок из Чили — ведущего производителя меди — стали дополнительным драйвером роста.

Во вторник цены на медь достигли 5,372 доллара за фунт, обновив предыдущий максимум в 5,187 доллара, который был установлен 20 мая 2024 года.

По данным на 10:21 мск, стоимость металла составляла 5,2895 доллара.

Американские фьючерсы на медь начали расти выше цен на LME в январе, и разрыв увеличился до рекордного уровня после того, как в прошлом месяце Трамп поручил Министерству торговли США изучить вопрос возможных тарифов на медь по соображениям национальной безопасности.