Цены на медь в США достигли рекорда на новостях о пошлинах

Как отмечает издание, трейдеры учитывают в ценах введение высоких импортных тарифов на этот важнейший промышленный металл. Сообщения о приостановке поставок из Чили — ведущего производителя меди — стали дополнительным драйвером роста.
Во вторник цены на медь достигли 5,372 доллара за фунт, обновив предыдущий максимум в 5,187 доллара, который был установлен 20 мая 2024 года.
По данным на 10:21 мск, стоимость металла составляла 5,2895 доллара.
Американские фьючерсы на медь начали расти выше цен на LME в январе, и разрыв увеличился до рекордного уровня после того, как в прошлом месяце Трамп поручил Министерству торговли США изучить вопрос возможных тарифов на медь по соображениям национальной безопасности.