Цены на медь в США достигли рекорда на новостях о пошлинах

Американские фьючерсы на медь начали расти выше цен на LME в январе, и разрыв увеличился до рекордного уровня после того, как в прошлом месяце Трамп поручил Министерству торговли США изучить вопрос возможных тарифов на медь по соображениям национальной безопасности.