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Bloomberg: газ в Европе подешевел на фоне увеличения поставок СПГ

Цены на природный газ в Европе продолжили снижение, так как значительные поставки СПГ и более теплая погода ослабили давление на запасы топлива в регионе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, базовые фьючерсы снизились второй день подряд, потеряв более 2% в начале торгов среды.

Импорт СПГ в северо-западную Европу в марте должен вырасти более чем на 25% в годовом выражении несмотря на то, что некоторые грузы недавно были перенаправлены в другие страны на фоне колебаний цен.

Кроме того, краткосрочное облегчение для европейских покупателей обеспечило снижение спроса на СПГ в Китае. По данным BloombergNEF, закупки со стороны азиатской страны могут сократиться впервые с 2022 года.

«Улучшение перспектив поставок — хорошая новость для газового рынка Европы, который выходит из напряженной зимы, когда запасы топлива истощались активнее, чем обычно», — отмечает агентство.