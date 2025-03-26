Bloomberg: газ в Европе подешевел на фоне увеличения поставок СПГ

Как отмечает издание, базовые фьючерсы снизились второй день подряд, потеряв более 2% в начале торгов среды.
Импорт СПГ в северо-западную Европу в марте должен вырасти более чем на 25% в годовом выражении несмотря на то, что некоторые грузы недавно были перенаправлены в другие страны на фоне колебаний цен.
Кроме того, краткосрочное облегчение для европейских покупателей обеспечило снижение спроса на СПГ в Китае. По данным BloombergNEF, закупки со стороны азиатской страны могут сократиться впервые с 2022 года.
«Улучшение перспектив поставок — хорошая новость для газового рынка Европы, который выходит из напряженной зимы, когда запасы топлива истощались активнее, чем обычно», — отмечает агентство.