Новые выплаты, награды россиянам и студенческие семьи: важное из Стратегии по поддержке многодетности

Демография под давлением: снижение рождаемости и брачности
Согласно данным, представленным в новой Стратегии действий по семейной и демографической политике в России до 2036 года, население страны сталкивается с серьезными вызовами. Рождаемость с 2006 по 2013 годы увеличилась с 1,48 до 1,9 миллиона детей, однако уже с 2016-го начался спад, и в 2023 году число новорожденных составило лишь 1,26 миллиона.
Дополняют негативную картину данные о снижении численности женщин репродуктивного возраста. Если в 2006 году их было 39,4 миллиона, то в 2024 году ожидается снижение до 34,2 миллиона, а к 2030 году — до 33,2 миллиона. Также сокращается коэффициент брачности: с 8,5 на тысячу человек в 2013 году до 6,5 в 2023 году.
Новая стратегия: демография под государственным контролем
24 марта председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал Стратегию, нацеленную на изменение негативных демографических тенденций. Ключевая задача — сохранить численность населения за счет повышения рождаемости, укрепления здоровья семей, а также оказания им целевой государственной поддержки. Одним из ключевых направлений стратегии станет введение ежегодных семейных выплат для россиян, имеющих двух и более детей.
Корректировка использования материнского капитала
Одной из важных инициатив Стратегии станет расширение возможностей использования средств материнского капитала. Помимо традиционного направления — улучшения жилищных условий и оплаты образования детей — предполагается увеличить максимально возможную сумму из остатка доступных средств для семей (с 10 до 20 тысяч рублей). Также обсуждается разрешение тратить материнский капитал на покупку лекарств и медицинских услуг по назначению врача, если они не предоставляются через систему ОМС. Для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами планируется включить возможность приобретения отечественного автомобиля.
Социальные пособия и поддержка работающих родителей
Особое внимание уделено совершенствованию правил предоставления единого пособия для семей. Законодательные инициативы предлагают исключение необходимости подтверждать критерии нуждаемости при назначении социальных выплат.
Важным направлением станет содействие трудоустройству родителей. Речь идет о введении гибкого графика работы, дистанционной занятости для беременных женщин и родителей несовершеннолетних детей, особенно для многодетных семей из малых городов и сельской местности.
Кроме того, в Правительстве рассматриваются поправки, усиливающие защиту прав работающих родителей.
Бабушки, дедушки и представители старшего поколения
В новой стратегии предусмотрено внедрение общественных наград для многодетных бабушек, дедушек, прадедушек и прабабушек. Тем не менее, вопрос о возможных дополнительных выплатах для них пока не обсуждается.
Студенческие семьи и иностранцы: расширяем поддержку
Для студенческих и молодых семей запланированы следующие меры:
- создание комнат матери и ребенка в вузах,
- открытие групп кратковременного пребывания детей,
- развитие пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных.
Также стратегия усиливает меры по социальной, языковой и культурной адаптации детей мигрантов, а привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов должно способствовать укреплению демографической ситуации.
Здоровье будущих поколений и охрана материнства
Важной частью Стратегии станет развитие программ охраны здоровья материнства и детства. Среди предложений:
- популяризация образа многодетной семьи в медиаконтенте,
- усиление контроля за потреблением детьми алкоголя, табака и наркотиков,
- развитие психологической поддержки семей и института медиации.
Одновременно предусмотрены расширенные социальные льготы, такие как предоставление подарочных наборов для новорожденных, льготы по коммунальным платежам и доступное жилье для молодых семей.
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