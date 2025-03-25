Новые выплаты, награды россиянам и студенческие семьи: важное из Стратегии по поддержке многодетности

Дополняют негативную картину данные о снижении численности женщин репродуктивного возраста. Если в 2006 году их было 39,4 миллиона, то в 2024 году ожидается снижение до 34,2 миллиона, а к 2030 году — до 33,2 миллиона. Также сокращается коэффициент брачности: с 8,5 на тысячу человек в 2013 году до 6,5 в 2023 году.