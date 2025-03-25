Сенатор рассказала, как получить налоговый вычет в 2025 году

«Для социальных вычетов в этом году появилась возможность упрощенного оформления без декларации 3-НДФЛ. Для имущественного вычета — за покупку жилья — нужны договор купли-продажи, справка о собственности, а для соцвычета — чеки об оплате за услуги. Некоторые из вычетов можно получить через работодателя, подав заявление и дождавшись подтверждающего уведомления. Через работодателя обычно оформляются стандартные вычеты при наличии льгот и некоторые социальные вычеты, но не имущественные. Имущественные вычеты обычно оформляются через налоговую декларацию 3-НДФЛ. Организации могут передавать данные напрямую в ФНС, если было согласие при оплате услуг. В личном кабинете налогоплательщика можно увидеть предзаполненное заявление на вычет. Для расчета суммы возможной выплаты можно воспользоваться калькуляторами налоговых вычетов, можно проверить на сайте ФНС лимиты и условия получения», — сказала Епифанова.