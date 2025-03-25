Фьючерсы на американские акции подскочили на фоне смягчения тарифной позиции Трампа

Индекс производственной активности S&P Global в США, который отслеживает ситуацию в производственном секторе и сфере услуг, вырос до 53,5 в этом месяце с 51,6 в феврале. Однако показатель деловой уверенности упал до второго самого низкого уровня с 2022 года.