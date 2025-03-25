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Фьючерсы на американские акции подскочили на фоне смягчения тарифной позиции Трампа

Акции технологических компаний возглавили рост на Уолл-стрит в понедельник после появления признаков того, что администрация Трампа, вероятно, займет более взвешенную позицию по отношению к новым тарифам.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, исключит ряд отраслевых тарифов, которые должны были вступить в силу 2 апреля, говорится в материале Reuters, что сказалось на поведении инвесторов в понедельник.

По данным агентства, три основных американских индекса выросли до двухнедельных максимумов, поскольку инвесторы скупали подешевевшие акции технологических компаний. Акции Nvidia выросли примерно на 2%, Meta Platforms подскочили на 4%, а Amazon.com — на 2,8%.

Акции Tesla подскочили на 7,3%, прибавив к пятничному росту в 5,3%.

Данные показали, что деловая активность в США в марте выросла, но растущие опасения по поводу импортных пошлин и значительного сокращения государственных расходов продолжали оказывать негативное влияние на настроения, передает Reuters.

Индекс производственной активности S&P Global в США, который отслеживает ситуацию в производственном секторе и сфере услуг, вырос до 53,5 в этом месяце с 51,6 в феврале. Однако показатель деловой уверенности упал до второго самого низкого уровня с 2022 года.