Фьючерсы на американские акции подскочили на фоне смягчения тарифной позиции Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, исключит ряд отраслевых тарифов, которые должны были вступить в силу 2 апреля, говорится в материале Reuters, что сказалось на поведении инвесторов в понедельник.
По данным агентства, три основных американских индекса выросли до двухнедельных максимумов, поскольку инвесторы скупали подешевевшие акции технологических компаний. Акции Nvidia выросли примерно на 2%, Meta Platforms подскочили на 4%, а Amazon.com — на 2,8%.
Акции Tesla подскочили на 7,3%, прибавив к пятничному росту в 5,3%.
Данные показали, что деловая активность в США в марте выросла, но растущие опасения по поводу импортных пошлин и значительного сокращения государственных расходов продолжали оказывать негативное влияние на настроения, передает Reuters.
Индекс производственной активности S&P Global в США, который отслеживает ситуацию в производственном секторе и сфере услуг, вырос до 53,5 в этом месяце с 51,6 в феврале. Однако показатель деловой уверенности упал до второго самого низкого уровня с 2022 года.