О чем говорит отчетность Лукойла

Инвесторы могут рассчитывать на 500 рублей финальных дивидендов, что составляет около 7% к текущей цене «Лукойла» и более 14,5% за весь календарный год. Согласно политике компании, дивиденды привязаны не к чистой прибыли, а к размеру денежного потока, скорректированного на проценты по долгу и погашение аренды.