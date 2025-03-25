О чем говорит отчетность Лукойла

По данным отчета, выручка составила 4,3 трлн руб., чистая прибыль — 259 млрд руб., EBITDA достигла 800 млрд руб. Операционный денежный поток за шесть месяцев увеличился на 29% и вырос до 1 трлн руб., свободный денежный поток составил 553 млрд руб. (+21%). Скорректированный свободный денежный поток, на основе которого рассчитывается размер дивидендов, во втором полугодии 2024 года почти не изменился и составил 397 млрд руб.
Лукойл отчитался смешанно. Консенсус аналитиков предполагал снижение выручки во втором квартале на фоне падения рублевой цены нефти и двузначное сокращение чистой прибыли из-за роста эффективной налоговой ставки в 2024 году.
Выручка оказалась выше прогнозов, а EBITDA и чистая прибыль продемонстрировали снижение. Маржа и рентабельность сократились, что связано по большей части с ростом доли переработки в выручке (продажа сырой нефти — более прибыльное направление, чем загрузка НПЗ).
Инвесторы могут рассчитывать на 500 рублей финальных дивидендов, что составляет около 7% к текущей цене «Лукойла» и более 14,5% за весь календарный год. Согласно политике компании, дивиденды привязаны не к чистой прибыли, а к размеру денежного потока, скорректированного на проценты по долгу и погашение аренды.
В перспективе ближайших 12-ти месяцев можно рассчитывать на рост стоимости бумаг «Лукойла» до 8 700 — 9 000 ₽, что составит до 24% доходности без учета будущих дивидендных выплат. Сегодня акции компании торгуются по цене 7 293 рубля.
По моему мнению, «Лукойл» — одна из самых устойчивых компаний на российском рынке, ее акции могут быть основой для любого инвестиционного портфеля — как диверсифицированного, так и дивидендного.
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