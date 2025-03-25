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Нефть и газ. Вторичные пошлины Трампа и опасения ЦБ

Фьючерсы на нефть марки Brent вчера выбрали сценарий роста. Об этом рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS

Фьючерсы на нефть марки Brent вчера выбрали сценарий роста. Котировки смогли пробить нисходящее сопротивление, которое тянулось с середины января. Это открывает потенциал для движения к следующей цели — в район $74,10—74,27 за баррель. В случае коррекционного отката ближайшей поддержкой должна выступать линия пробитой нисходящей — район $72 за баррель.

Сегодняшний гэп на графике является техническим и связан со склейкой котировок двух ближних контрактов. Первый — BRNK2025 — торгуется на уровне $73,3. Его срок истекает 31 марта. Следующий — BRNM2025 — торгуется на уровне $72,6 в силу общей бэквордационной структуры нефтяных фьючерсов. В целом фактор приближающейся экспирации, скорее, служит негативом для динамики нефти.

Поддержу черному золоту вчера оказало ноу-хау Дональда Трампа — теперь США будут использовать не только вторичные санкции, но и вторичные пошлины. Согласно новому приказу, начиная со 2 апреля Госдепартамент США сможет вводить дополнительные 25%-ные пошлины на все товары, импортируемые в США из любой страны, которая осмелиться купить венесуэльскую нефть — как напрямую, так и через посредников.

Венесуэла добывает порядка 875 тыс. баррелей в сутки нефти, около 500 тыс. покупает у страны Китай.

Таким образом, угроза вторичных пошлин касается в первую очередь Китая. Напомним, что санкции США против иранской, российской и венесуэльской нефти не помогают сократить физические потоки экспорта из указанных стран во многом из-за действий китайских покупателей — они фактически игнорируют санкции США и каждый раз находят новые пути обхода ограничений. Возможно, усиление вторичных санкций и пошлин на Китай все-таки возымеет эффект и подорвет потоки санкционной нефти. В таком случае это станет ощутимым позитивом для рынка нефти, который в этом году рискует уйти в профицит предложения.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе США впервые ввели санкции против китайского НПЗ и одного терминала, которые были замечены в покупке иранской нефти с подсанкционного судна.

При этом на фоне некоторого потепления российско-американских отношений Китай потенциально может сократить покупку иранской и венесуэльской нефти в пользу российской.

Новостной фон.

∙ ЦБ РФ видит вероятность длительного цикла низких цен на нефть.

∙ Потребность Индии в поставках спотовой нефти сокращается, так как наблюдается восстановление потоков нефти из России.

∙ США продлили срок завершения операций Chevron в Венесуэле до 27 мая.

ОПЕК+, скорее всего, продолжит запланированное на май увеличение добычи в размере 135 тыс. баррелей в сутки.

∙ Импорт авиатоплива в США скоро выйдет на двухлетний максимум из-за расширения поставок со стороны нового нигерийского НПЗ Данготе.

Дневная картина фьючерсов на природный газ указывает на потерю тренда, который тянулся с января этого года. Котировки фактически висят в воздухе, так как до следующего тренда остается довольно широкое пространство.

Картина 4-часового графика указывает на сужение волатильности по типу треугольной формации. Снизу котировки ограничены формирующимся горизонтальным уровнем на $3,861. Сверху — блоком сопротивлений в районе $3,988−4,080.

27 марта, в четверг, предстоит экспирация ближнего контракта.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.