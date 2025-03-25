Нефть и газ. Вторичные пошлины Трампа и опасения ЦБ

Фьючерсы на нефть марки Brent вчера выбрали сценарий роста. Котировки смогли пробить нисходящее сопротивление, которое тянулось с середины января. Это открывает потенциал для движения к следующей цели — в район $74,10—74,27 за баррель. В случае коррекционного отката ближайшей поддержкой должна выступать линия пробитой нисходящей — район $72 за баррель.
Сегодняшний гэп на графике является техническим и связан со склейкой котировок двух ближних контрактов. Первый — BRNK2025 — торгуется на уровне $73,3. Его срок истекает 31 марта. Следующий — BRNM2025 — торгуется на уровне $72,6 в силу общей бэквордационной структуры нефтяных фьючерсов. В целом фактор приближающейся экспирации, скорее, служит негативом для динамики нефти.
Поддержу черному золоту вчера оказало ноу-хау Дональда Трампа — теперь США будут использовать не только вторичные санкции, но и вторичные пошлины. Согласно новому приказу, начиная со 2 апреля Госдепартамент США сможет вводить дополнительные 25%-ные пошлины на все товары, импортируемые в США из любой страны, которая осмелиться купить венесуэльскую нефть — как напрямую, так и через посредников.
Венесуэла добывает порядка 875 тыс. баррелей в сутки нефти, около 500 тыс. покупает у страны Китай.
Таким образом, угроза вторичных пошлин касается в первую очередь Китая. Напомним, что санкции США против иранской, российской и венесуэльской нефти не помогают сократить физические потоки экспорта из указанных стран во многом из-за действий китайских покупателей — они фактически игнорируют санкции США и каждый раз находят новые пути обхода ограничений. Возможно, усиление вторичных санкций и пошлин на Китай все-таки возымеет эффект и подорвет потоки санкционной нефти. В таком случае это станет ощутимым позитивом для рынка нефти, который в этом году рискует уйти в профицит предложения.
Также стоит отметить, что на прошлой неделе США впервые ввели санкции против китайского НПЗ и одного терминала, которые были замечены в покупке иранской нефти с подсанкционного судна.
При этом на фоне некоторого потепления российско-американских отношений Китай потенциально может сократить покупку иранской и венесуэльской нефти в пользу российской.
Новостной фон.
∙ ЦБ РФ видит вероятность длительного цикла низких цен на нефть.
∙ Потребность Индии в поставках спотовой нефти сокращается, так как наблюдается восстановление потоков нефти из России.
∙ США продлили срок завершения операций Chevron в Венесуэле до 27 мая.
∙ ОПЕК+, скорее всего, продолжит запланированное на май увеличение добычи в размере 135 тыс. баррелей в сутки.
∙ Импорт авиатоплива в США скоро выйдет на двухлетний максимум из-за расширения поставок со стороны нового нигерийского НПЗ Данготе.
Дневная картина фьючерсов на природный газ указывает на потерю тренда, который тянулся с января этого года. Котировки фактически висят в воздухе, так как до следующего тренда остается довольно широкое пространство.
Картина 4-часового графика указывает на сужение волатильности по типу треугольной формации. Снизу котировки ограничены формирующимся горизонтальным уровнем на $3,861. Сверху — блоком сопротивлений в районе $3,988−4,080.
27 марта, в четверг, предстоит экспирация ближнего контракта.
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