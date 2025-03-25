Нефть и газ. Вторичные пошлины Трампа и опасения ЦБ

Таким образом, угроза вторичных пошлин касается в первую очередь Китая. Напомним, что санкции США против иранской, российской и венесуэльской нефти не помогают сократить физические потоки экспорта из указанных стран во многом из-за действий китайских покупателей — они фактически игнорируют санкции США и каждый раз находят новые пути обхода ограничений. Возможно, усиление вторичных санкций и пошлин на Китай все-таки возымеет эффект и подорвет потоки санкционной нефти. В таком случае это станет ощутимым позитивом для рынка нефти, который в этом году рискует уйти в профицит предложения.