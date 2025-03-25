Мировые рынки надеются на смягчение риторики Трампа

Во вторник, 25 марта, на мировых рынках в первой половине дня наблюдалась смешанная динамика индексов.
Накануне американский рынок акций завершил торги в уверенном плюсе — по итогам торгов понедельника индекс S&P 500 окреп на 1,76% до отметки 5767,57 пункта, индекс Dow Jones повысился на 1,42% и составил 42 583,32 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 2,27% до 18 188,59 пункта.
Американский рынок акций вчера показал значительный рост на фоне оптимизма вокруг возможного решения президента Дональда Трампа частично воздержаться от обширных тарифов, которые были ранее анонсированы. Это усилило надежды на то, что США смогут избежать замедления экономики, вызванного затяжной торговой войной. В понедельник Трамп заявил, что может предоставить «многим странам» освобождение от взаимных тарифов. Он также сообщил прессе после заседания кабинета, что пошлины на такие сектора, как фармацевтика и автомобильная промышленность, будут введены в обозримом будущем, подтвердив тем самым, что они не войдут в апрельский пакет.
Кроме того, игроки держали в памяти комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе заявил, что любые потенциальные негативные последствия от тарифов Трампа, скорее всего, будут кратковременными.
Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по продажам первичного жилья за февраль, а также состоятся выступления представителей ФРС Уильямса и Куглер.
Российский рынок в понедельник завершил торги снижением, а сегодня в первой половине сессии отечественные индексы показывали умеренный рост, который выглядел неустойчивым и может выветриться до конца сессии. Вчера прошли 12-часовые переговоры между РФ и США, и прозвучавшие комментарии представителей российского МИД дали понять, что прорыва ожидать не стоит.
По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe показывал рост на 0,46%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижался на 0,14%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 1,7 б.п. и составляет 4,348%. Гонконгский Hang Seng закрылся в минусе на 2,35%. Российский Индекс МосБиржи прибавлял 0,13%, и индекс РТС также находился в плюсе на 0,13%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,44% до $72,69 за баррель.
В Гонконге рынок просел во главе с хай-теком и автопромом несмотря на благоприятный внешний фон, сложившийся накануне. Акции чипмейкера BYD Electronic International обвалились на 9,6%, производитель смартфонов Xiaomi просел на 6,3%, поставщик электромобилей Xpeng растерял 7,5% рыночной капитализации.
В Старом Свете акции швейцарской логистической компании Kuehne und Nagel просели на 3,2% после того, как компания выпустила предостережение о годовой прибыли. Немецкий производитель технических жидкостей для автомобилей Fuchs продвинулся на 4,7% после публикации финансовых результатов.
На торгах в США акции самолетостроителя Boeing подорожали на 1,6% — аналитики ряда брокерских фирм повысили рейтинги и целевые цены по бумаге на фоне новостей о контракте со стороны администрации Трампа. Акции Tesla, которые находились в снижении девять недель подряд, выросли на 11,9%. Крупный рост показали и другие гиганты хай-тека — Advanced Micro Devices прибавил 7%, Nvidia — 3,2%.
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике Индекса МосБиржи продолжается локальный «боковик», индекс курсирует в диапазоне 3125−3360 и пока не показывает признаков выхода из флэта.
S&P 500
На дневном графике индекс в рамках отскока достиг сопротивления на уровне 5775 и может взять паузу в росте у данной отметки.
Europe STOXX 600
На дневном графике индекса формируется «флаг», за которым есть вероятность нового витка роста в ближайшие недели к сопротивлению на отметке 563.
CSI 300
На дневном графике индекса формируется пологий «нисходящий клин», и индекс в последнее время тестирует верхнюю границу фигуры. В случае пробития фигуры перед индексом откроется потенциал дальнейшего укрепления.
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