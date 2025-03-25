Мировые рынки надеются на смягчение риторики Трампа

Американский рынок акций вчера показал значительный рост на фоне оптимизма вокруг возможного решения президента Дональда Трампа частично воздержаться от обширных тарифов, которые были ранее анонсированы. Это усилило надежды на то, что США смогут избежать замедления экономики, вызванного затяжной торговой войной. В понедельник Трамп заявил, что может предоставить «многим странам» освобождение от взаимных тарифов. Он также сообщил прессе после заседания кабинета, что пошлины на такие сектора, как фармацевтика и автомобильная промышленность, будут введены в обозримом будущем, подтвердив тем самым, что они не войдут в апрельский пакет.