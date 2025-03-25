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Центр двухпартийной политики: США летом могут объявить о дефолте по госдолгу

Согласно анализу американского некоммерческого аналитического центра, дефолт по американскому госдолгу может произойти в период с середины июля по начало октября.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. США в середине июля могут столкнуться с нехваткой денег для оплаты счетов, если не будет повышен лимит государственного долга. Об этом сообщил американский некоммерческий аналитический Центр двухпартийной политики.

Согласно его анализу, дефолт по американскому госдолгу может произойти в период с середины июля по начало октября. Отмечается, что прогноз даты наступления дефолта зависит от налоговых поступлений в бюджетную систему, дохода от тарифов и других факторов.

Госдолг США в данный момент превышает $36,5 трлн. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году может превысить $50 трлн.

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января власти страны приступили к масштабной проверке расходов госбюджета. По заявлениям предпринимателя Илона Маска, возглавляющего ведомство по повышению эффективности работы правительства США, он рассчитывает сократить госрасходы Вашингтона на $2 трлн.