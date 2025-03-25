Центр двухпартийной политики: США летом могут объявить о дефолте по госдолгу

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. США в середине июля могут столкнуться с нехваткой денег для оплаты счетов, если не будет повышен лимит государственного долга. Об этом сообщил американский некоммерческий аналитический Центр двухпартийной политики.
Согласно его анализу, дефолт по американскому госдолгу может произойти в период с середины июля по начало октября. Отмечается, что прогноз даты наступления дефолта зависит от налоговых поступлений в бюджетную систему, дохода от тарифов и других факторов.
Госдолг США в данный момент превышает $36,5 трлн. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году может превысить $50 трлн.
Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января власти страны приступили к масштабной проверке расходов госбюджета. По заявлениям предпринимателя Илона Маска, возглавляющего ведомство по повышению эффективности работы правительства США, он рассчитывает сократить госрасходы Вашингтона на $2 трлн.