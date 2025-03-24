ВТБ завершает обновление своих банкоматов для приема новых купюр в 5 тыс. рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. ВТБ до конца этой недели завершит обновление сети своих банкоматов и они начнут принимать новые пятитысячные рублевые купюры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.
Ранее газета «Известия» сообщила, что некоторые банкоматы ВТБ и Альфа-банка не принимают обновленные пятитысячные купюры.
«Мы завершаем обновление сети банкоматов и до конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры», — сказали в пресс-службе ВТБ.
ТАСС также направил запрос в пресс-службу Альфа-банка.
Модернизированную банкноту номиналом 5 тыс. рублей Банк России представил в октябре 2023 года. С этого периода банкноты постепенно поступают в оборот в российских регионах.