Нефть и газ. Второй арест судна из теневого флота России

∙ По информации Der Spiegel, таможенные власти Германии арестовали груз российской нефти, а также перевозивший его танкер. Правовые основания для таких действий СМИ не указывают. В декабре прошлого года арест танкера из «теневого флота» России произвели власти Финляндии. За несколько дней до этого 12 стран во главе с Великобританией согласовали меры по «подрыву и сдерживанию» теневого флота России, включая дезорганизацию его работы за счет принудительной проверки судов. Планировалось использовать «право на подозрение» (right of suspicion) как предлог для взятия судов на абордаж и досмотра.