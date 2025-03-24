Нефть и газ. Второй арест судна из теневого флота России

Фьючерсы на нефть марки Brent глобально находятся в нисходящей динамике, о чем явно свидетельствует картина недельного графика. На 4-часовом графике также видим, что котировки находятся в непосредственной близости к нисходящему сопротивлению. Чуть выше располагается 200-периодная скользящая средняя — $72,59 за баррель, которая также выступает скрытой преградой. В случае пробоя указанных сопротивлений следующей целью роста станет район $74,1.
Однако более вероятным выглядит сценарий отбоя от сопротивлений вниз. Это объясняется в том числе и предстоящей 31 марта экспирацией текущего фьючерсного контракта (BRNK2025 на ICE Europe) — довольно часто она происходит на той же ноте, с которой стартовал месяц.
Возможные уровни поддержки — 71,3 / 69,77 / 68,3−68,7.
Фундаментальные факторы в большей мере выступают за слабый рынок нефти. Однако в моменте поддержку оказывают усиление санкционного давления на Иран, возобновление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и политика ОПЕК+.
На прошлой неделе члены картеля, ранее замеченные в нарушении квот, представили план по ежемесячным компенсационным сокращениям в размере от 189 тыс. до 435 тыс. баррелей в сутки (б/с). Этот объем полностью нивелирует то возобновление части добычи в размере 138 тыс. б/с, которое стартует с апреля. При этом многое будет зависеть от дисциплины стран-участниц. В фокусе внимания — Казахстан. Возможности по добыче здесь недавно вышли на новый уровень, и присутствует дисбаланс между интересами нефтяных компаний (Chevron, Exxon Mobil) и соглашениями ОПЕК+.
Также внимание рынка приковано к переговорам России и США в Эр-Рияде. Рынок опасается, что урегулирование конфликта может привести к более свободному потоку российской нефти на мировой рынок. Хотя это не совсем так — добыча нефти в России в большей мере ограничена не санкциями, а соглашениями ОПЕК+.
Ключевые события недели:
24 марта, понедельник — индексы деловой активности США (март), переговоры в Эр-Рияде.
25 марта, вторник — индекс доверия потребителей и продажи нового жилья в США (март), динамика запасов нефти от API.
26 марта, среда — запасы нефти в США от EIA.
27 марта, четверг — ВВП и статистика пособий по безработице США.
28 марта, пятница — число буровых установок от Baker Hughes.
Новостной фон
∙ По информации Der Spiegel, таможенные власти Германии арестовали груз российской нефти, а также перевозивший его танкер. Правовые основания для таких действий СМИ не указывают. В декабре прошлого года арест танкера из «теневого флота» России произвели власти Финляндии. За несколько дней до этого 12 стран во главе с Великобританией согласовали меры по «подрыву и сдерживанию» теневого флота России, включая дезорганизацию его работы за счет принудительной проверки судов. Планировалось использовать «право на подозрение» (right of suspicion) как предлог для взятия судов на абордаж и досмотра.
∙ Ирак планирует увеличить мощности по добыче нефти до более чем 6 млн б/с к 2029 г. В настоящее время добыча нефти в стране составляет порядка 4 млн б/с.
∙ По данным Baker Hughes, количество буровых установок для добычи нефти и газа выросло впервые за последние три недели. При этом общее их количество на 5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Количество буровых установок — ранний показатель будущей добычи.
∙ Россия впервые поставляет арктическую нефть в Сирию.
Фьючерсы на природный газ потеряли тренд, который тянулся с января этого года. Несмотря на в целом восходящую динамику актива, техническая картина осложняется тем, что следующая трендовая поддержка находится на 20% ниже. Фундаментально на динамику природного газа может давить тот факт, что отопительный сезон уже подошел к концу, а до апогея летней жары еще далеко.
27 марта, в четверг, предстоит экспирация ближнего контракта.
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