Каким будет курс рубля 25 марта 2025 года: прогноз эксперта

Индекс МосБиржи начал неделю неуверенно, курсируя в основном чуть ниже 3200 п. Геополитический фон не приносит значимых новостей, неопределенность довлеет над настроениями. Кроме того, риторика ЦБ на пятничном заседании оказалась не столь мягкой, как ожидала часть инвесторов. При этом цены на нефть двигались выше $72, а рубль нес заметные потери к юаню.
Сегодня были опубликованы предварительные мартовские индексы деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Показатели на европейском рынка примерно совпали с ожиданиями, в Штатах PMI вышли неоднозначными — в промышленности индекс неожиданно ушел в зону спада, составив 49,9 п., в секторе услуг он вырос до 54,3 п. при прогнозе 51,2 п.
Завтра в фокусе внимания будет американская статистика — мартовский индекс доверия потребителей (CB) и данные по продажам нового жилья за февраль. На российском рынке ОКЕЙ завтра проведет внеочередное собрание акционеров, где будет обсуждаться вопрос о редомициляции. HENDERSDON проведет День Инвестора. SFI и Лента опубликуют финансовые результаты за прошлый год.
Фокус в ближайшее время сохранится на геополитических сигналах. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 марта — 3150−3275 п.
Рубль начал неделю снижением к юаню, который превысил 11,6, доллар на межбанке уходил ниже 84, но вскоре вернулся на исходные 84,2. Слабость нацвалюты в преддверии пиков налогового периода может указывать на высокий спрос на иностранную валюту и перспективу ухода рубля на более слабые позиции по окончании фискальных платежей. Также, вероятно, геополитическая премия в рубле снова расширяется в свете затянувшейся информационной паузы. По нашим оценкам, во вторник юань может двигаться на уровне 11,3−11,8, доллар — 83−85.
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