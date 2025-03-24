Каким будет курс рубля 25 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль начал неделю снижением к юаню, который превысил 11,6, доллар на межбанке уходил ниже 84, но вскоре вернулся на исходные 84,2. Слабость нацвалюты в преддверии пиков налогового периода может указывать на высокий спрос на иностранную валюту и перспективу ухода рубля на более слабые позиции по окончании фискальных платежей. Также, вероятно, геополитическая премия в рубле снова расширяется в свете затянувшейся информационной паузы. По нашим оценкам, во вторник юань может двигаться на уровне 11,3−11,8, доллар — 83−85.