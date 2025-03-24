Ключевая ставка ЦБ, индекс Мосбиржи, отчет ЛУКОЙЛа: дайджест инвестора

В базовом варианте ожидания сводятся к снижению ключевой ставки на летнем заседании регулятора, 6 июня, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. А к концу года ставку могут довести до 16%, полагают в БКС. Впрочем, Зельцер не исключает, что Банк России может прибегнуть и к более срочному смягчению ДКП — уже на заседании 25 апреля.