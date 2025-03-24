Экономист объяснил связь между ключевой ставкой и госдолгом

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук, выступая в Госдуме 20 марта, заявлял, что ведомство будет анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета. По его словам, каждый пункт ключевой ставки влияет, в том числе, на обслуживание госдолга, которое в 2025—2027 годах составит 3,2 трлн рублей. О том, какая связь есть между этими показателями, рассказал Финансам Mail Сергей Суетин, к. э. н., доцент, преподаватель Института международных экономических связей.