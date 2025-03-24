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Экономист объяснил связь между ключевой ставкой и госдолгом

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук, выступая в Госдуме 20 марта, заявлял, что ведомство будет анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета. По его словам, каждый пункт ключевой ставки влияет, в том числе, на обслуживание госдолга, которое в 2025—2027 годах составит 3,2 трлн рублей. О том, какая связь есть между этими показателями, рассказал Финансам Mail Сергей Суетин, к. э. н., доцент, преподаватель Института международных экономических связей.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Поскольку повышение ставки приводит к удорожанию кредитов, также повышается доходность и по облигациям. Государству приходится тоже больше платить в случае заимствований», — объяснил он.

По словам эксперта, ОФЗ на данный момент крайне выгодны для инвесторов. Так, можно зафиксировать доходность, почти двукратно превышающую инфляцию, в том числе на длительный срок (15 лет и больше), при этом уровень риска минимален.

А вот для государства подобные заимствования обходятся крайне дорого, отметил экономист. Поэтому возможное снижение ставки во второй половине 2025 года, о котором говорят многие аналитики, будет позитивом для госдолга.

«Как же отразиться снижение ставки на доходах бюджета? Снижение вызовет отток средств с депозитов, рост инвестиций (при прочих равных условиях), сократит издержки компаний (за счет процентов по кредитам), что в перспективе ускорит экономический рост, увеличатся налоговые поступления», — добавил Сергей Суетин.

Кроме того, появиться отличная возможность провести очередной раунд приватизации госкомпаний, что также увеличит доходы государства, заключил он.

За 2024 год объем госдолга России вырос на 13,5% и составил 29 трлн рублей.

Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».