Экономист объяснил связь между ключевой ставкой и госдолгом

«Поскольку повышение ставки приводит к удорожанию кредитов, также повышается доходность и по облигациям. Государству приходится тоже больше платить в случае заимствований», — объяснил он.
По словам эксперта, ОФЗ на данный момент крайне выгодны для инвесторов. Так, можно зафиксировать доходность, почти двукратно превышающую инфляцию, в том числе на длительный срок (15 лет и больше), при этом уровень риска минимален.
А вот для государства подобные заимствования обходятся крайне дорого, отметил экономист. Поэтому возможное снижение ставки во второй половине 2025 года, о котором говорят многие аналитики, будет позитивом для госдолга.
«Как же отразиться снижение ставки на доходах бюджета? Снижение вызовет отток средств с депозитов, рост инвестиций (при прочих равных условиях), сократит издержки компаний (за счет процентов по кредитам), что в перспективе ускорит экономический рост, увеличатся налоговые поступления», — добавил Сергей Суетин.
Кроме того, появиться отличная возможность провести очередной раунд приватизации госкомпаний, что также увеличит доходы государства, заключил он.
За 2024 год объем госдолга России вырос на 13,5% и составил 29 трлн рублей.
Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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