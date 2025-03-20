Счетная палата в 2025 году проанализирует влияние изменения ключевой ставки на инфляцию

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Счетная палата в 2025 году проанализирует влияние изменения ключевой ставки ЦБ РФ на инфляцию, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук, выступая в Госдуме.
«В плане проверок нашего ведомства на 2025 год заложено экспертно-аналитическое мероприятие. Связанное с анализом влияния изменения ключевой ставки на инфляцию, увязка этих факторов. Это будет именно экспертно-аналитическое мероприятие, поскольку оно достаточно сложное и много различных точек зрения, может быть, по данным вопросам», — сказал он.
Ковальчук также отметил, что в рамках экспертно-аналитического мероприятия СП в том числе будет анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета. «Хотел бы обратить внимание, что обслуживание государственного долга, согласно закону о бюджете на 2025−2027 годы будет составлять 3,2 трлн рублей. Рост практически на триллион рублей по отношению к предыдущему закону, который описывал затраты на госдолг в 2024 году. И в этом смысле каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидируемые проценты на различные меры поддержки, в том числе включая и жилищное кредитование. Вот эти меры нами будут анализироваться», — сказал Ковальчук.
Кроме того, он подчеркнул, что показатели по инфляции, которые прогнозировались, не были выполнены.