Счетная палата в 2025 году проанализирует влияние изменения ключевой ставки на инфляцию

Ковальчук также отметил, что в рамках экспертно-аналитического мероприятия СП в том числе будет анализировать влияние ключевой ставки на расходы федерального бюджета. «Хотел бы обратить внимание, что обслуживание государственного долга, согласно закону о бюджете на 2025−2027 годы будет составлять 3,2 трлн рублей. Рост практически на триллион рублей по отношению к предыдущему закону, который описывал затраты на госдолг в 2024 году. И в этом смысле каждый пункт ключевой ставки влияет как на обслуживание госдолга, так и на субсидируемые проценты на различные меры поддержки, в том числе включая и жилищное кредитование. Вот эти меры нами будут анализироваться», — сказал Ковальчук.