Дневной обзор финансовых рынков от 24 марта 2025

Настроения на рынке продолжают определяться итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС), завершившегося в среду. Оставив процентные ставки без изменений, регулятор указал на возможность лишь двух их снижений в текущем году, а также представил менее оптимистичные прогнозы по инфляции и росту ВВП.
На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:
- предварительные данные по сводному индексу деловой активности PMI за март (24 марта);
- итоговые данные по темпам роста ВВП (кв/кв) в IV квартале (27 марта);
- итоговые данные по индексу доверия потребителей от Университета Мичигана за март (28 марта).
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за отчетностями таких крупных компаний как Dollar Tree, Paychex, Cintas, Walgreens Boots, McCormick&Co и многих других.
По состоянию на 12:00 мск европейский Stoxx 600 растет на 0,39%, а фьючерс на S&P 500 — на 1,02%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 3 б.п. и составляет 4,283%. Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,51%, а гонконгский Hang Seng — на 0,91%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,13%. Индексы МосБиржи и долларовый РТС снижаются на 0,25%.
Акции FedEx упали на 6,31%, что стало максимальным снижением с сентября. Несмотря на рост чистой прибыли на 3,4% в III финансовом квартале, компания показала скорректированную прибыль ниже ожиданий и ухудшила годовой прогноз.
Nike потеряла 5,46% капитализации, опустившись ниже $100 млрд, после снижения чистой прибыли и выручки в прошлом квартале, а также прогноза падения выручки более чем на 10% в текущем.
Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 1,97%.
Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции оператора популярного сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology — на 0,67%, China Petroleum & Chemical — на 2,12%, Sinopharm Group — на 3,10%.
В то же время растут котировки бумаг производителя цветных металлов Zijin Mining — на 4,98%, производителей потребительской электроники Haier Smart Home — на 6,02% и 4,20% соответственно, холдинга CK Hutchison — на 4,16%.
Российский рынок начал неделю с небольшого снижения после пятничного заседания ЦБ. Банк России ожидаемо сохранил ставку на уровне 21%, однако вся интрига заключалась в риторике регулятора на пресс-конференции.
Вопреки ожиданиям аналитиков ЦБ сохранил умеренно-жесткую риторику, что послужило причиной для небольшого снижения котировок на акции и облигации. Однако стоит заметить, что на текущем заседании вопрос о повышении ставки не рассматривался, это дает представление, что на дальнейших заседаниях вопрос также рассматриваться не будет, учитывая влияние текущей ставки на экономику. Это означает, что пик повышения ключевой ставки, вероятнее всего, пройден.
Индекс МосБиржи
Индекс вновь ниже 3200 пунктов. При закрытии двух дней ниже этого уровня возможно снижение вплоть до ближайшего сильного уровня поддержки — 3000 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 борется с сопротивлением 5673 пункта, однако последний торговый день был закрыт ростом на рекордно высоких объемах. При закрытии выше уровня 5673 пунктов возможно продолжение роста до 5900 пунктов (уровень 0,618 по линейке Фибоначчи).
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 удержал поддержку 545 пунктов. Возможно продолжение роста до верхней границы глобального восходящего канала (565 пунктов).
CSI 300
Индекс отжался от поддержки 3905 пунктов. При закрытии двух растущих дней выше поддержки возможен рост до сопротивления 4025 пунктов.
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