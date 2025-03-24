Дневной обзор финансовых рынков от 24 марта 2025

Вопреки ожиданиям аналитиков ЦБ сохранил умеренно-жесткую риторику, что послужило причиной для небольшого снижения котировок на акции и облигации. Однако стоит заметить, что на текущем заседании вопрос о повышении ставки не рассматривался, это дает представление, что на дальнейших заседаниях вопрос также рассматриваться не будет, учитывая влияние текущей ставки на экономику. Это означает, что пик повышения ключевой ставки, вероятнее всего, пройден.