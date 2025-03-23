Россияне увеличили долю платежей смартфоном в зимний период

Аналитики кредитной организации изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне в 2024 году, а также минувшей зимой. «Сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения СБПэй и Mir Pay», — пояснили в банке.