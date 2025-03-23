Россияне увеличили долю платежей смартфоном в зимний период

Аналитики кредитной организации изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне в 2024 году, а также минувшей зимой. «Сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения СБПэй и Mir Pay», — пояснили в банке.
Активное развитие инновационных российских сервисов бесконтактных платежей заметно сказалось на особенностях платежного поведения россиян: произошел взрывной рост такой оплаты в офлайне. В 2024 году общее число бесконтактных покупок в офлайне выросло в 2,5 раза относительно 2023 года. Минувшей зимой был также отмечен рост — на 5% относительно зимы 2023−2024.
Статистика эквайринговой сети банка также показала заметный рост доли бесконтактных оплат смартфонами среди всех офлайн-покупок в 2024 году относительно 2023 года. Показатель по количеству увеличился до 20% с 9% в 2023 году. Зимой 2024−2025 доля таких платежей по их числу выросла до 21% с 17% годом ранее.
При этом экспертам удалось вычислить, что россияне стали покупать чаще, но средний чек стал ниже. Средняя сумма такого платежа в 2024 году снизилась относительно 2023 года и составила 1 116 ₽ (было 1 642 ₽).
Минувшей зимой она также уменьшилась по сравнению с зимой 2023−2024 — до 1 332 ₽ с 1 403 ₽, соответственно.
В число самых популярных категорий трат в зависимости от количества бесконтактных офлайн-платежей входят:
- супермаркеты (средний чек 736 ₽),
- фастфуд-кафе (средний чек 708 ₽),
- платежи за заказы с курьерской доставкой (средний чек 2 463 ₽).
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