Поддержан законопроект о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса

«Для микропредприятий отсрочка возможна по займам до 60 млн рублей, для малых предприятий — до 400 млн рублей, а для средних — до 1 млрд рублей. Самозанятые смогут воспользоваться льготой при сумме кредита до 10 млн рублей. Также предусмотрены механизмы регулирования процентных ставок: если ключевая ставка Центрального банка резко изменится, проценты по кредиту в период каникул будут пересчитаны по ее актуальному уровню плюс один процентный пункт. Несмотря на положительный эффект для заемщиков, законопроект вызвал дискуссии в части его применения к самозанятым. В отличие от организаций, их финансовые потоки не всегда четко отделены от личных доходов, что затрудняет оценку их платежеспособности и необходимость предоставления им аналогичных льгот. В связи с этим комитет Госдумы рекомендовал дополнительно проработать этот вопрос. Если законопроект будет принят, он вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Это означает, что уже к концу года предприниматели смогут воспользоваться новым механизмом. Банки, в свою очередь, должны будут адаптировать свои кредитные политики, а также разработать внутренние процедуры для обработки заявлений на предоставление каникул», — пояснил депутат.