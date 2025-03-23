Поддержан законопроект о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса. Депутаты рекомендовали коллегам принять закон в первом чтении на ближайшем заседании.
«Принятие законопроекта о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса может значительно изменить правила взаимодействия МСП с банками в части исполнения кредитных обязательств. Суть инициативы заключается в том, что компании и индивидуальные предприниматели, относящиеся к сегменту МСП, смогут раз в пять лет приостанавливать выплаты по основному долгу на срок до шести месяцев. В этот период заемщику необходимо будет выплачивать только проценты по кредиту, что снижает нагрузку на бизнес, особенно в периоды финансовых затруднений», — пояснил «Российской газете» депутат Госдумы, член Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
Ранее возможность воспользоваться подобными мерами предоставлялась ограниченному кругу предприятий, чаще всего в рамках антикризисных программ, связанных с экономическими потрясениями или форс-мажорными обстоятельствами. Новый законопроект предполагает, что кредитные каникулы станут бессрочным инструментом, доступным всем субъектам МСП и самозанятым без привязки к каким-либо внешним условиям, таким, как снижение выручки или деятельность в определенных отраслях. Это означает, что предприятие сможет заранее планировать использование этого механизма в периоды спада, ликвидных разрывов или при необходимости временно перераспределить ресурсы.
Однако не все кредитные обязательства попадут под действие каникул. В частности, законопроект исключает возможность приостановки выплат по синдицированным займам и льготным кредитам, предоставляемым в рамках государственных программ. Такие ограничения направлены на сохранение устойчивости банковского сектора и предотвращение рисков, связанных с массовым отказом заемщиков от исполнения обязательств.
Правительство установит предельные суммы кредитов, на которые будет распространяться новый порядок.
«Для микропредприятий отсрочка возможна по займам до 60 млн рублей, для малых предприятий — до 400 млн рублей, а для средних — до 1 млрд рублей. Самозанятые смогут воспользоваться льготой при сумме кредита до 10 млн рублей. Также предусмотрены механизмы регулирования процентных ставок: если ключевая ставка Центрального банка резко изменится, проценты по кредиту в период каникул будут пересчитаны по ее актуальному уровню плюс один процентный пункт. Несмотря на положительный эффект для заемщиков, законопроект вызвал дискуссии в части его применения к самозанятым. В отличие от организаций, их финансовые потоки не всегда четко отделены от личных доходов, что затрудняет оценку их платежеспособности и необходимость предоставления им аналогичных льгот. В связи с этим комитет Госдумы рекомендовал дополнительно проработать этот вопрос. Если законопроект будет принят, он вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Это означает, что уже к концу года предприниматели смогут воспользоваться новым механизмом. Банки, в свою очередь, должны будут адаптировать свои кредитные политики, а также разработать внутренние процедуры для обработки заявлений на предоставление каникул», — пояснил депутат.