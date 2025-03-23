Названы пять самых дефицитных профессий, не требующих высшего образования

По данным исследования платформы Авито Работа, с декабря 2024 года по март 2025 года спрос работодателей на курьеров увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом наибольшая доля предложений приходится на автомобильных курьеров. Число таких вакансий составляет 50,5% от общего числа предложений о работе в этом сегменте. Вторыми по популярности являются пешие курьеры (16,7% вакансий), третьими — велокурьеры (13,2%), четвертыми — курьеры на самокате (11,6%).