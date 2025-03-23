Названы пять самых дефицитных профессий, не требующих высшего образования

Наиболее востребованные профессии без диплома о высшем образовании на сегодняшний, день связаны со сферой услуг и производством. Нередко они требуют большой выносливости, ответственности, корректности и деликатности в общении.
Курьеры
Проблема с наличием достаточного количества курьеров на рынке труда связана с высокой конкуренцией между компаниями за представителей данной профессии. Спрос на них растет, а число предложений остается на прежнем уровне, так как количество потенциальных кандидатов не увеличивается.
По данным исследования платформы Авито Работа, с декабря 2024 года по март 2025 года спрос работодателей на курьеров увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом наибольшая доля предложений приходится на автомобильных курьеров. Число таких вакансий составляет 50,5% от общего числа предложений о работе в этом сегменте. Вторыми по популярности являются пешие курьеры (16,7% вакансий), третьими — велокурьеры (13,2%), четвертыми — курьеры на самокате (11,6%).
Медианная зарплата автомобильных курьеров в среднем по стране составляет 77 тысяч рублей, максимальная — 150 тысяч. Рост зарплаты за год составляет — 10%. Курьеры на самокате или велосипеде, а также пешие получают в среднем — 57 тысяч рублей, а максимум — 100 тысяч рублей. При этом рост зарплаты за год у них составил 14%.
Рабочие специальности
Наблюдается дефицит кадров и в производственно-промышленной сфере. Причем ей необходим именно рабочий персонал.
По данным «Зарплаты.ру», соискатели стали чаще откликаться на вакансии в сфере производства из-за роста зарплат в отрасли. За год медианные зарплатные предложения в ней выросли на 17%.
Сервис SuperJob выяснил, что лидируют по темпам прироста зарплат среди квалифицированных рабочих в промышленности — швеи, монтажники, фрезеровщики и электромонтеры. Так, среднерыночные зарплаты швей с марта 2024 года по март 2025 года выросли на 34%, монтажников оборудования — на 26%, фрезеровщиков и электриков — на 20%.
В строительной индустрии быстрее всего растут зарплаты каменщиков (на 30%), дорожных рабочих (на 26%) и электромонтажников (на 25%). Также подорожал труд плиточников (на 20%) и электрогазосварщиков (на 19%).
Согласно анализу вакансий рабочих профессий на hh.ru, сейчас предлагают ежемесячную зарплату:
- сварщикам-аргонщикам в размере 120−250 тыс. руб.;
- электрогазосварщикам-вахтовикам — до 260 000 ₽;
- токарям-универсалам — 100−120 тыс. руб.;
- специалистам 5−6-го разряда — 120−130 тыс. руб.
- фрезеровщикам 80−90 тыс. руб. (верхняя планка составляет 250 тыс. руб.).
Работа в ритейле
Рост сферы розничной торговли повышает и спрос на кадры в данной отрасли. Наиболее востребованными в ритейле сейчас являются продавцы-консультанты, кассиры и администраторы.
Средняя зарплата продавца в десяти самых высокооплачиваемых регионах России превышает 30 тыс. руб. К ним относятся Магаданская область (45,7 тыс. руб.), Чукотский автономный округ (около 45 тыс. руб.), Камчатский край (около 41 тыс. руб.), Сахалинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (около 37,5 тыс. руб.), Подмосковье и Республика Саха (по 35 тыс. руб.), Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ленобласть (примерно 32−33 тыс. руб.). В Москве средняя зарплата продавца составляет 58,7 тыс. руб.
IT-отрасль
В IT-сфере есть возможность стать начинающим специалистом (джуниором), имея на руках лишь с сертификат об онлайн-обучении. Стартовая зарплата для них сейчас находится на уровне 60−80 тыс. руб.
При этом самой востребованной и высокооплачиваемой профессией в этой отрасли являются разработчики программ. По данным на начало 2025 года, медианная зарплата разработчика в России составляет примерно 184 тыс. руб. в месяц, а средняя — около 233 тыс. руб. в месяц.
Няни
Еще одной востребованной профессией, для которой не обязательно наличие высшего образования, являются няни. Спрос на них растет ежегодно.
По данным Авито Услуг на конец 2024 года, большой спрос на услуги нянь наблюдается в таких городах России, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Казань. При этом наиболее значительный рост спроса в прошлом году был в Барнауле (+46%), Ижевске (+45%), Калининграде (+41%), Мурманск (+39%) и Красноярске (+37%).
Средняя стоимость работы няни в стране составляет 400 ₽ в час. При этом в зависимости от опыта работы конкретного специалиста, региона и оказываемых услуг цена может расти. Дороже всего услуги нянь обходятся в Москве (600 ₽ в час), Сочи и Санкт-Петербурге (от 500 ₽ в час).
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