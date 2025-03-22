Каким будет курс рубля на неделе с 24 по 30 марта 2025: прогноз эксперта

На этой неделе рубль нащупал свои минимумы во вторник, после чего мы видели разворот и отскок в парах СNY/RUB и USD/RUB.
В четверг мы наблюдали повышенную волатильность в связи с экспирацией валютных фьючерсов.
«Вероятность дальнейшего укрепления всё же имеется», — отметил аналитик и объяснил это сохранением высокой ключевой ставки, а также улучшением геополитического фона.
Эти факторы привлекают в рублевые активы не только российских экспортеров, но и инвесторов-нерезидентов, которые вкладывают средства в рублевые облигации и ищут доступ к другим активам.
«Но всё же ожидаем, что рубль будет слабее на следующей неделе, импорт будет восстанавливаться, а цены на нефть также говорят за продолжение отката». — отметил он.
Иван Ефанов ожидает, что курс китайского юаня на неделе с 24 по 30 марта будет торговаться в диапазоне 11,68−11,95 рублей. Курс доллара он закладывает в диапазоне 85,6−87,4 рубля.
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