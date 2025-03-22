Депутат Гаврилов назвал условия для пенсии в 100 тысяч рублей

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС назвал условия, при которых размер пенсии может достичь 100 тыс. рублей.
По его словам, при нынешней пенсионной системе это маловероятно — получать такие выплаты можно только в том случае, если официальная зарплата не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой деятельности.
Кроме того, должен быть непрерывный стаж работы в 64 года, а также отсрочка выхода на пенсию до 75 лет.
«Все отклонения от этих параметров ведут к существенному снижению итоговой суммы», — уточнил Гаврилов.
Депутат также напомнил, что гражданин может получить страховую пенсию по старости при достижении установленного пенсионного возраста, наличии минимального страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).
«В 2025 году минимальный страховой стаж составляет 15 лет, минимальное значение ИПК — 30», — уточнил он.
Если человек хочет получать страховые выплаты в размере 100 тыс. рублей, то и коэффициенты должны быть выше.
Ранее ТАСС привело результаты опроса «Банки.ру», где россияне назвали комфортной пенсию в 100 тыс. рублей.