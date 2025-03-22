Какими банковскими продуктами могут пользоваться подростки

Российское законодательство предоставляет подросткам ряд финансовых возможностей, которые расширяются по мере достижения определённого возраста. Однако реализация этих прав часто зависит от политики банков, трактовки норм закона и согласия родителей.
Основные финансовые права с 14 лет
С 14-летнего возраста подростки могут использовать следующие финансовые услуги:
- Банковские счета и карты. Подросток может открыть счет и получить банковскую карту самостоятельно.
- Вклады. Банковские вклады можно открыть по собственному паспорту.
- Брокерский счёт. Позволяется открыть такой счёт с согласия родителя. При этом доступны только низкорисковые финансовые инструменты, и устанавливается лимит на пополнения.
- Инвестиционный счёт. Услуга доступна с родительским согласием.
- Обмен валюты. С 14 лет подросток вправе покупать наличную валюту, предъявив паспорт.
Однако важно учитывать, что некоторые банки требуют письменного согласия родителей для открытия счетов, в то время как другие предоставляют возможность обойтись без привлечения опекунов.
Условия по вкладам для подростков
Процентные ставки для подростковых вкладов аналогичны «взрослым» программам. Вклады несовершеннолетних, как и вклады взрослых, страхуются Агентством по страхованию вкладов (до 1,4 млн рублей в одном банке).
Подросток может пополнять свой вклад без ограничений, но есть нюансы в возможности снятия средств. В ряде банков считается, что раз ребенок не имеет своего собственного дохода, то и распоряжаться основным капиталом вклада самостоятельно он не вправе. Как правило, подростки могут снимать только начисленные проценты, а доступ к основной сумме вклада доступен либо с согласия органов опеки, либо по достижении совершеннолетия.
По накопительным счетам применяются похожие ограничения. При этом банки могут варьировать требования в зависимости от размера вклада: мелкие суммы часто доступны для подростков, а снятие крупных сумм обычно требует дополнительного согласования.
В то же время существуют финансовые учреждения с более лояльным подходом, которые позволяют подросткам самостоятельно открывать вклады, пополнять и снимать средства без каких-либо дополнительных ограничений. Отличия в практике объясняются разными трактовками законодательных норм, связанных с правами распоряжения деньгами несовершеннолетних.
Брокерские счета для подростков
Брокерские счета чаще всего доступны только с 18 лет. Однако некоторые банки разрешают открытие счёта несовершеннолетним клиентам с согласия родителей. В этом случае родитель подписывает документ, подтверждающий своё согласие на любые операции, совершённые подростком. При этом доступ к высокорисковым инструментам, таким как сделки с использованием кредитных средств («с плечом»), остаётся закрытым.
Для большинства семей, желающих обучить ребёнка финансовой грамотности, оптимальным решением остаётся открытие счёта на имя одного из родителей. Затем подросток может участвовать в управлении инвестированием под контролем взрослого.
Металлические счета для подростков
С 14 лет подростки могут открывать обезличенные металлические счета, на которых фиксируется вес принадлежащих клиенту драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия). Эти счета открываются самостоятельно, но операции по продаже с таких счетов требуют письменного согласия родителей или опекунов. По достижении 18-летия данные ограничения перестают действовать.
Банковские предложения для подростков
Сбербанк предлагает подросткам специализированные продукты, включая:
- СберВклад «Молодёжный». Максимальная ставка — 21,5% годовых. Условия:
- Минимальный первоначальный взнос — 10 000 рублей.
- Срок вклада — 5 или 6 месяцев, с начислением процентов в конце срока.
- Дополнительное увеличение ставки возможно при выполнении условий: подключение подписки «СберПрайм» (+1 п. п.), ежемесячные расходы по карте на сумму от 5000 рублей (+1 п. п.) и покупки у партнёров банка на сумму от 2000 рублей (+1 п. п.).
- Вклад можно пополнять в любое время.
- Накопительный счёт «Молодёжный». Максимальная ставка — 18% годовых для новых клиентов. Условия:
- Специальная ставка действует первые три месяца, а затем её можно продлить через выполнение условий (подписка «СберПрайм», ежемесячные расходы по карте, покупки у партнёров).
Совкомбанк также предоставляет возможность подросткам открывать вклады:
- Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей.
- Возможность пополнения: минимальная дополнительная сумма — 1000 рублей, но общая сумма пополнений не должна превышать первоначально внесённые средства.
- Частичное снятие: возможно, но на сумму снятия проценты пересчитаются по минимальной ставке (0,01%).
- Выплата процентов производится в конце срока на отдельный расчётный счёт клиента.
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