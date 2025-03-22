Какими банковскими продуктами могут пользоваться подростки

Подросток может пополнять свой вклад без ограничений, но есть нюансы в возможности снятия средств. В ряде банков считается, что раз ребенок не имеет своего собственного дохода, то и распоряжаться основным капиталом вклада самостоятельно он не вправе. Как правило, подростки могут снимать только начисленные проценты, а доступ к основной сумме вклада доступен либо с согласия органов опеки, либо по достижении совершеннолетия.