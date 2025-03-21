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Ждем «ключ на 16−18» к концу 2025 года

По мнению инвестстратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина, стоит ожидать, что к концу года ключевая ставка в России опустится до 16−18%.

Александр Бахтин
инвестиционный стратег «Гарда Капитал»
Источник: РИА "Новости"

Мы видим появление признаков охлаждения экономики, что становится хорошей предпосылкой к снижению ключевой ставки в базовом сценарии до 16−18% к концу года.

Значимые факторы для определения траектории ключевой ставки сейчас: снижение объемов кредитования, роста заработных плат и ожидаемое сокращение расходов бюджета после рекордного авансирования трат в январе-феврале.

Темпы недельной инфляции снижаются и по итогам марта месячная инфляция с большой вероятностью опуститься ниже уровня февраля (0,81%) после 1,23% в январе. Если Банк России убедится, что тренд на замедление сохраняется, можно ожидать снижения ставки с небольшим шагом уже в апреле.

В случае, если ЦБ отложит смягчение ДКП, в июне мы можем увидеть существенное снижение: 1% и более.

Возможно и отклонение от базового сценария. В случае проявления стагфляционных признаков в экономике, а также при стабилизации инфляции ниже прогнозных значений ЦБ может опускать ставку большими шагами и достичь 13−14% к концу года. В рисковом сценарии, например, при расширении трат в оборонной сфере, существенной разбалансировке бюджета, девальвации возможно повышение до 23−24%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».