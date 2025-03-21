Ждем «ключ на 16−18» к концу 2025 года

Возможно и отклонение от базового сценария. В случае проявления стагфляционных признаков в экономике, а также при стабилизации инфляции ниже прогнозных значений ЦБ может опускать ставку большими шагами и достичь 13−14% к концу года. В рисковом сценарии, например, при расширении трат в оборонной сфере, существенной разбалансировке бюджета, девальвации возможно повышение до 23−24%.