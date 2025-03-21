Тревожная кнопка: приложения банков оснастят новой защитой от мошенников

С 1 октября 2025 года в мобильных приложениях крупных банков появится специальная кнопка, которая позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Также от банка можно будет получить электронную справку о такой операции для обращения в полицию. Эксперты называют это важным шагом, но предупреждают, что инструмент не должен быть изолированным, а предиктивная аналитика для предотвращения мошенничества гораздо важнее. Кроме того, банки слабо подготовлены к отражению ИИ-атак, считают специалисты по кибербезопасности. Подробнее — в материале «Известий».