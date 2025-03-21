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Ставки на ставку

Обзор российского рынка на 21 марта от Ованеса Оганисяна, директора аналитического департамента «Цифра брокер».

Ованес Оганисян
директор аналитического департамента "Цифра брокер"
Источник: AP 2024

Рынок накануне. Рыночные настроения немного ослабли в четверг. Индекс МосБиржи снизился на 0,21% до уровней 3223,14 п., индекс РТС упал на 2,03% до 1203,1 п. Индекс RGBI, отражающий динамику на рынке ОФЗ, вырос на 0,24%. Прошла экспирация по мартовским фьючерсам на доллар США и евро, рубль в день экспирации ослаб к доллару до 84,39. Теперь индикатором валютного курса будут июньские фьючерсы, которые торговались вчера со значительным контанго. Курс китайского юаня на торгах на МосБирже практически не изменился, закрепившись на уровне 11,50 ₽ за один юань. Цены на нефть значительно прибавили, фьючерс на Brent закрылся на уровне 72 долларов за баррель, а цена на золото немного снизилась, до 3026,6 долларов за унцию.

В центре внимания инвесторов сегодня решение по ставке от Банка России. Мы не ожидаем изменения ставки, но ждем небольшого смягчения риторики регулятора о перспективах денежно-кредитных условий. Недельные данные по индексу потребительских цен последние две недели указывали на замедление инфляции, а динамика совокупного кредитного портфеля банков отражает значительное замедления кредитования. Впервые за длительный период, текущие условия, в которых Банк России будет принимать решение по ставки, фиксируют замедление роста цен и кредитования и указывают на то, что высокая ставка, наконец, приносит результаты. Но вряд ли такой короткий промежуток нормализации, даст Банку России достаточно уверенности, чтобы с понижением ставки ситуация продолжала развиваться в положительном ключе, а не вернулась к условиям, в которых кредитование снова вырастет, что неблагоприятно отразится на динамике цен. Другим, сдерживающим Банк России фактором, остаются данные о сохраняющемся дефиците рабочей силы. В новых комментариях Банка России можно ожидать оценку влияния нормализации в геополитике на будущие денежно-кредитные условия.

Новости, ожидания и торговые идеи. В стратегии «Цифра брокер» на 2025 год мы указывали на возможность снижения ключевой ставки во второй половине года. Пока мы не пересматривали наши прогнозы, но, на наш взгляд, и с новыми вводными, в экономике начинают проявляться условия, при которых Банк России может снизить ставку уже во втором квартале.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».