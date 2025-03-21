Ставки на ставку

В центре внимания инвесторов сегодня решение по ставке от Банка России. Мы не ожидаем изменения ставки, но ждем небольшого смягчения риторики регулятора о перспективах денежно-кредитных условий. Недельные данные по индексу потребительских цен последние две недели указывали на замедление инфляции, а динамика совокупного кредитного портфеля банков отражает значительное замедления кредитования. Впервые за длительный период, текущие условия, в которых Банк России будет принимать решение по ставки, фиксируют замедление роста цен и кредитования и указывают на то, что высокая ставка, наконец, приносит результаты. Но вряд ли такой короткий промежуток нормализации, даст Банку России достаточно уверенности, чтобы с понижением ставки ситуация продолжала развиваться в положительном ключе, а не вернулась к условиям, в которых кредитование снова вырастет, что неблагоприятно отразится на динамике цен. Другим, сдерживающим Банк России фактором, остаются данные о сохраняющемся дефиците рабочей силы. В новых комментариях Банка России можно ожидать оценку влияния нормализации в геополитике на будущие денежно-кредитные условия.