Сдать схему: в ЦБ заявили о жалобах на нарушение банками ипотечного стандарта

Центробанк уже начал получать жалобы от заемщиков на банки, которые не соблюдают ипотечный стандарт (вступил в силу 1 января и ввел запрет на высокорискованные схемы), но пока они единичные, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там уточнили: граждане, например, сообщали о том, что кредитная организация берет плату с застройщика за пониженную ставку, но при этом он завышает стоимость недвижимости. В ЦБ напомнили, что с 1 апреля начнет действовать еще один стандарт — уже надзорный — и банки будут нести ответственность за уловки. Правда, эксперты отметили слишком мягкое наказание за нарушения и считают, что его нужно ужесточать вплоть до отзыва лицензии.