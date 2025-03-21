ОКБ: выдача ипотеки в России в феврале сократилась в два раза

«Средний размер ипотечного кредита вырос на 7%: с 3,97 миллиона рублей в феврале 2024 года до 4,26 миллиона рублей в феврале 2025 года. Средний срок ипотечного кредитования за год не изменился и составил 259 месяцев (21 год 7 месяцев)», — сообщила пресс-служба бюро.
По данным ОКБ, в феврале первичное жилье заняло 54% от общего количества и 69% от общего объема ипотечных кредитов. Средний чек на новостройку составил 5,54 миллиона рублей, средний срок — 316 месяцев (26 лет 4 месяца.).
Год назад доля первичного жилья занимала 27% от общего количества и 37% от общего объема ипотечного кредитования. В феврале 2024 года средний размер кредита на покупку жилья был равен 4,80 миллиона рублей, средний срок кредитования — 300 месяцев (25 лет). В годовом выражении количество выдач ипотек на новостройки выросло на 7%, объем — на 24%.
Средний размер ипотеки на вторичное жилье, согласно статистике бюро, составил в прошлом месяце 2,87 миллиона рублей, средний срок — 231 месяц (19 лет 3 месяца). Ее доля составила 46% от общего количества и 31% от общего объема ипотечного кредитования.
Годом ранее выдачи ссуд на жилье во вторичном секторе занимали 73% общего количества и 63% от общего объема ипотечного кредитования. Средний размер ипотеки был равен 2,97 миллиона рублей, средний срок — 243 месяца (20 лет 3 месяца). В годовой динамике количество выдач ипотек на вторичку сократилось на 66%, объем — на 67%.
Полная стоимость кредита на покупку жилья в феврале 2025 года составила 11,58%, в январе этот показатель был равен 13,31%. На начало марта показатель находился на уровне 10,82%, добавляется в сообщении.