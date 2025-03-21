ОКБ: выдача ипотеки в России в феврале сократилась в два раза

Год назад доля первичного жилья занимала 27% от общего количества и 37% от общего объема ипотечного кредитования. В феврале 2024 года средний размер кредита на покупку жилья был равен 4,80 миллиона рублей, средний срок кредитования — 300 месяцев (25 лет). В годовом выражении количество выдач ипотек на новостройки выросло на 7%, объем — на 24%.