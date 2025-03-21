Нефть и газ. Первые санкции против китайского НПЗ

Фьючерсы на нефть марки Brent (контракт BRNK2025 на ICE Europe) предприняли очередное движение наверх к уровню $72,2 за баррель и даже на какое-то время смогли подняться чуть выше. Однако сверху котировки ограничены нисходящим сопротивлением, которое тянется с января текущего года — район $72,5−72,7. Поэтому вероятен откат. Потенциальным уровнем поддержки может выступить пробитое горизонтальное сопротивление на $71,3.
В сценарии пробоя нисходящего сопротивления следующей целью будет уровень в $74,1.
Поддержку черному золоту вчера оказали новости о вторичных санкциях против китайского независимого НПЗ Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., который был замечен в покупке иранской нефти. Также США ввели санкции против терминала Huaying Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage за покупку и хранение иранской нефти с подсанкционных судов. В SDN-list добавили еще 8 судов теневого флота Ирана.
Неизвестно, смогут ли эти меры подорвать стремление китайских покупателей обходить американские санкции. Также непонятно, как это может сказаться на поставках российской нефти. В статьях речь идет исключительно о противодействии поставкам нефти из Ирана, однако методы, посредники и терминалы для обхода санкций могут быть одними и теми же — что для российской, что для иранской нефти.
Члены ОПЕК+, ранее замеченные в нарушении договоренностей картеля, представили обновленные планы по дополнительным компенсационным сокращениям. Речь идет о ежемесячных сокращениях в размере от 189 до 435 тыс. б/с, которые продлятся до июня 2026 года. Для рынка нефти эта новость также выступила позитивом.
Фьючерсы на природный газ обновили локальное дно, котировки пробили восходящий тренд, который тянулся с января текущего года — негативно, возросла вероятность более глубокой коррекции к следующему тренду.
При этом на часовом графике индикатор RSI ушел в зону перепроданности, что может стимулировать краткосрочный отскок — например, к нисходящим линиям.
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