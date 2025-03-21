Нефть и газ. Первые санкции против китайского НПЗ

Неизвестно, смогут ли эти меры подорвать стремление китайских покупателей обходить американские санкции. Также непонятно, как это может сказаться на поставках российской нефти. В статьях речь идет исключительно о противодействии поставкам нефти из Ирана, однако методы, посредники и терминалы для обхода санкций могут быть одними и теми же — что для российской, что для иранской нефти.